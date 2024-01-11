快訊／不要分票！賴清德拋「4個保證」　一起為國家存續全力以赴

▲民進黨總統候選人賴清德高呼「不要猶豫，不要分票，不要配票」。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（11）晚間出席「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢活動，現場喊破20萬人齊聚。賴清德拋出「4個保證」，包括保衛國家生存、守護人民生命，民主治理、用人唯才，推動國家希望工程，以及堅持理想永不放棄；無論對過去8年是否滿意，都請支持唯一做足準備的「賴蕭配」，「不要猶豫，不要分票，不要配票，3票民進黨，對台灣最好」。

賴清德今天晚間在凱道造勢與總統蔡英文、副手蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、國政顧問團召集人鄭麗君、台北市競總主委陳時中等政要同台，牽手高呼「凍蒜」。賴清德開始致詞前，支持者激動一同高呼「總統好」。

賴清德說，他與副總統候選人蕭美琴今晚一同向國人提出「4個保證」，第一個保證是保衛國家生存，守護人民生命，和平靠實力，不是靠侵略者的善意，他當選總統，一定會持續強化國防，強化經濟，強化和民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不卑不亢維持現狀，守護國家的生存發展，維護2300萬人寶貴的性命。

賴清德說，七大工業國組織高峰會議、北約領袖峰會、美韓與美日領袖峰會都有一致的共識，台海和平符合各國利益，也是世界和平繁榮的必要元素，反對中國以武力或脅迫的方式改變現狀，「我們要相信自己，我們要信賴台灣」。

第二個保證，賴清德說，是民主治理，他會用人唯才、不分黨派，以開放包容的心面對挑戰，也會汲取在野黨的意見，團結民意壯大台灣，未來的台灣還要面對國內外許多挑戰，要對抗的不是彼此，而是共同的困境。

第三個保證，賴清德表示，是推動國家希望工程，在蔡英文政府8年基礎上，讓台灣可以在全球變動的趨勢當中穩健發展，成為國際社會上穩定、不可或缺的力量。他振臂高呼，「價值外交我們繼續做，穩定兩岸我們繼續做，國防自主我們繼續做，經濟升級我們繼續做，能源轉型我們繼續做，青年投資、居住正義、教育平權，我們也要繼續做！0到6歲國家跟你一起養2.0、長照3.0，我們都繼續做！做更多！做更好！」

第四個保證，賴清德談及，是堅持理想永不放棄，壯大台灣照顧人民，這是他堅定的理想，也是每一天應有的工作，清廉、勤政、愛鄉土這7個字不是掛在牆上，而是放在心裡時時警惕，「做得不夠多、不夠快，我們檢討改進，有人犯錯絕對不會包庇寬容，我們並不完美，但是我們一定做到最能夠回應民意的政黨，才能夠對得起人民的託付」。

賴清德也推薦區域立委、不分區立委候選人說，總統、副總統掌握方向盤，但是國家的引擎是國會，國會的力量夠，車子才能夠行得穩、跑得快。他說，他的名單就是最好的名單，不會有人把潛艦機密洩漏給外國，不會有人侵占國家的土地蓋豪宅，更不會打警察，也不會跟黑道牽扯不清，因為提名標準比法律規定還要嚴格，「因為民主是我們的信仰，進步是我們的價值，我們一起為未來，為國家的存續全力以赴」。

賴清德呼籲，如果覺得過去8年做得不錯，讓台灣更好，拜託大家「3票民進黨」，讓有經驗和方向的團隊繼續做下去；如果對過去8年不夠滿意，希望台灣可以更好，那他更要拜託大家，3組候選人裡面，只有賴清德和蕭美琴做了充足的準備，並提出國家希望工程，「讓我們來做，我們會持續檢討改進」，台灣一定會比過去更好，「不要猶豫，不要分票，不要配票，3票民進黨，對台灣最好」。