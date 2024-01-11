快訊／「民進黨是最進步的團隊」　蕭美琴：阮是驕傲的台灣囡仔

▲民進黨副總統候選人蕭美琴登台發表演說。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

民進黨今（11）晚間舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢活動，現場喊破15萬人齊聚。副總統候選人蕭美琴激動吶喊，民進黨是最具有進步價值的團隊，儘管台灣的歷史有太多苦難，在國際上被無情的打壓，但台灣人擁有永不放棄的精神，志氣是恁甲阮號的名，阮是驕傲的台灣囡仔」，進步這條路要繼續走，繼續走對的路，選對的人。

蕭美琴今天晚間前往凱達格蘭大道，參與「護國之夜」造勢活動，她登台致詞說，這幾天，她在全台大掃街的過程當中，聽到很多鄉親對自己的鼓勵，很多人從家裡跑出來跟車隊揮手，很多人從樓上大喊加油，也看到很多年輕人給予支持鼓勵，甚至有人自己做看板跳上跳下的。

蕭美琴透露，她發現其中女性特別多，這是因為民主進步黨是最重視性平、具有進步價值的團隊，「我們一起衝破了好多的天花板，我們一起創造了台灣傲人的成績，我們一起創造了在亞洲最自由的社會，我們一起創造了，在亞洲最進步的社會」。

蕭美琴說，儘管台灣的歷史有太多的苦難，有亞洲最長的戒嚴，在國際上被無情的打壓、孤立，但因為每一位台灣人的努力，就像剛剛登台助講的不分區立委候選人陳俊翰永不放棄的精神，這就是台灣人的精神，剛剛聽到滅火器樂團唱的歌，「志氣是恁甲阮號的名，阮是驕傲的台灣囡仔」，台灣囡仔的精神就是蹽溪過嶺、克服萬難、不放棄，「所以我們做了很多，我們帶動台灣的進步價值，我們讓台灣更自由，我們讓台灣更繁榮」。

蕭美琴表示，「雖然我們不是100分，雖然我們不完美」，但她感謝支持者們陪伴，給彼此最溫暖的鼓勵和疼惜。她說，「阮是驕傲的台灣囡仔」，進步這條路要繼續走，繼續走對的路，選對的人，「出來投票，出來堅持，進步這條路，有你有我，我們大家都不會孤單，感謝台灣！感謝台灣人民！」