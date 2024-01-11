快訊／賴清德：凱道見證威權走向民主　總統府是「民主堡壘」

▲賴清德振臂疾呼「讓台灣不走回頭路」。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（11）晚間出席「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢活動。賴清德致詞時振臂疾呼說，以前這條路叫「介壽路」，現在叫「凱達格蘭大道」，這是一條從威權走向民主的道路，以前在這裡辦公的是獨裁者，現在在裡面辦公的是人民的公僕，已經成為一座「民主堡壘」，讓全世界知道台灣人民走向世界的期盼。

賴清德今天晚間在凱道造勢與總統蔡英文、副手蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、國政顧問團召集人鄭麗君、台北市競總主委陳時中等政要同台，牽手高呼「凍蒜」，現場喊破20萬人齊聚。

賴清德說，後天台灣就要迎接新時代，即將選出新的總統、新的國會，感謝大家熱情參與今晚凱達格蘭護國大會，「現場大爆滿的總統，大家準備好了沒有？」台灣的選擇，全世界都在看，到底是要走向未來，還是要走回過去；到底是要迎向世界，還是鎖進中國；是要堅守民主價值，還是向威權專制低頭，「命運完全掌握在我們自己手上」。

賴清德回憶，8年前蔡總統在這裡跟大家說，「總統府就在我們後面，邀請我們一起走完最後一哩路，結果，我們把蔡總統送進總統府，為台灣打拚8年，台灣現在已經是世界的台灣」。

賴清德說，現在的所在，以前叫做「介壽路」，是為了慶祝蔣介石總統誕生而取名，他高中的時候曾在這裡排過字，現在這裡叫「凱達格蘭大道」，紀念台北最早的原住民族，「這裡是台灣民主發展的過程中，最具意義的一條路，廢除《刑法》100條在這裡，反核四在這裡，太陽花運動在這裡，同志大遊行也在這裡，還有許許多多對抗威權的民主運動，通通都在這裡」。

「這條路就是一條從威權走向民主的道路」，賴清德說，就像他背後的總統府，以前在這裡辦公的是獨裁者，現在在裡面辦公的是人民的公僕，是由國家的主人用一張張選票選出來的，今日的總統府已經成為民主象徵，一座民主堡壘，讓全世界知道台灣人民對自由、民主的堅持，對走向世界的期盼。

賴清德談及，民主最好的制衡就是4年一次的大選，選擇做好準備、有完整團隊、可以領導國家的人，因為民主不是大風吹，一但把國家交給錯誤的人，走錯的方向，就不能夠重來；國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向，所以敬請大家一定要選對的人，讓台灣走對的路，不走回頭路。