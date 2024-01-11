台中張廖萬堅拚選戰「不忘工程會勘」　廖偉翔合體民眾黨車掃

▲張廖萬堅一早先前往會勘港尾橋改建工程，隨後回到市區進行車隊掃街。（圖／張廖萬堅競總提供）



記者游瓊華／台中報導

選戰最後倒數，關鍵時刻各候選人拚盡全力催票！台中第四選區(西、南屯)民進黨候選人張廖萬堅上午車隊掃街之前先前往港尾橋會勘改建後的通行狀況，隨後進行車隊掃街；而對手廖偉翔則與民眾黨市議員江和樹「藍白合體」，希望達成藍白「合力下架民進黨新潮流」的目標。

張廖萬堅積極尋求三連霸，選前最後48小時，張廖萬堅拚選戰也關心地方建設。一早9點先前往會勘，他表示，國道1號現正進行增設銜接台74線系統交流道工程，期間難免有交通不便情況，其中港尾地區施工路幅很窄，同志巷一帶交通也不便，港尾橋改建工程解決在地居民交通不便的情況，也可少繞15分鐘路程 ，而國道一銜接74的工程也離完工更近一步。

▲張廖萬堅陣營公布支持者回傳的「挺萬堅」活動影片。（圖／張廖萬堅競總提供）



張廖萬堅今天也公開「反抹黑，挺清流，挺1號張廖萬堅 」影片，張廖萬堅表示，日前在粉專發起回傳影片挺萬堅活動，不到兩天就有超過300人自錄影片上傳表達支持，包括醫師、學界、教師、律師、藥師、護理師、會計師等專業團體、社團代表，以及年輕家庭一起響應，合組影片公開後，引起迥響，支持者在群組中分享轉傳。

▲白營江和樹站台輔選廖偉翔，希望透過藍白合作成功下架民進黨。（圖／廖偉翔競總提供）



同樣是影片推薦，競爭對手國民黨立委候選人廖偉翔日前才獲民眾黨總統候選人柯文哲錄影推薦，以及與民眾黨中市黨部合掛看版，今(11)日民眾黨台中市黨部主委江和樹也陪廖偉翔車掃，於最後關頭再次公開站台力挺。廖偉翔表示，除了感謝民眾黨主席柯文哲與民眾黨的支持以外，也要感謝國民黨中央釋出善意，讓地方可以集結在野最大力量，畢竟下架民進黨就是兩黨最大共識。

▲民眾黨台中市黨部主委江和樹陪同廖偉翔車隊掃街。（圖／廖偉翔競總提供）