妃常女力走向成功大道　2024勝利成功小信物曝光

▲立委陳亭妃與後援會幹部，11日公布選前之夜為「妃常女力走向成功大道」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

距離投票只剩下一天！立委陳亭妃與後援會幹部11日公布選前之夜活動「妃常女力走向成功大道」，12日週五晚間7時50分於安南區海佃路二段342巷口集合，8時準時出發。

遊行隊伍將以步行方式直行海佃路一段、文賢路、成功路，最後至成功路與西和路口集結，象徵陳亭妃團隊共同邁向成功，要一起贏得2024年1月13日的勝利。11日首次曝光2024妃常女力勝利成功小信物「妃常女力陳亭妃」限量版小方巾，象徵我們永遠要在關鍵時刻緊密相連，除了一起走向2024的成功之道，也要共同留下每一場屬於你我共同並肩作戰的紀念。但是要特別提醒，小信物因為數量有限，1人只限1條。

陳亭妃表示，為什麼會選在這個地點做為出發地，是因為海佃路二段241之6號，是吹響陳亭妃2008立委之路的基地，也是亭妃第1次參選立委、第1個後援會的所在地。陳亭妃強調，一路走來，不忘初衷、始終如一的態度就是26年來亭妃從政對自己及團隊的要求，所有鄉親永遠都是妃常女力陳亭妃的堅強後盾，從議員到立委，每一次選舉的選前之夜，都是鄉親陪亭妃一起走，即使今年總統的選前之夜造勢晚會選擇在台南，我們仍然要把握最後的催票關鍵時刻，一起「走向成功大道」。

陳亭妃後援會安南區會長郭福文、北區會長黃文宗表示，陳亭妃力拼五連霸，她是一個永遠在和自己賽跑的人，她需要我們一起陪她並肩作戰、懇請鄉親在最後關鍵時刻，務必一起挺身而出，陪著陳亭妃繼續衝衝衝，並且要記得拿起電話呼朋引伴相約投票，安南區北區立法委員全力支持2號陳亭妃，共同守護台灣的未來。

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍結合慈雲寺管理委員會、佛祖佛心會、顧問團等單位，捐助五里低收入戶白米4公斤共200包以及乾糧食品等民生物資。（圖／記者林東良翻攝）

另外，為關懷照顧弱勢族群，立委陳亭妃與市議員陳怡珍結合慈雲寺管理委員會、佛祖佛心會、顧問團等單位，11日在慈雲寺捐助境內大興里、大光里、小北里、正覺里、北門里等五里低收入戶白米4公斤共200包以及乾糧食品等民生物資，期望能將愛心傳達給每個角落，讓弱勢朋友們能夠溫暖開心迎新年。