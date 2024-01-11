立院質詢、提案數都是零？魯明哲斥抹黑：完全低估選民智慧

▲黑函抹黑魯明哲在立院出席全數歸零，「選你幹嘛」。（圖／魯明哲競選總部提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對有黑函抹黑桃園第三選區（中壢）候選人魯明哲（暱稱魯蛋），指控競選連任的魯明哲在立法院的質詢、提案數都是零，魯11日發出 「挺魯蛋、反奧步」的文宣，指心人士故意引用「口袋國會」網站因系統故障，造成所有立委出席、法案、質詢數全歸零的錯誤訊息畫面，強調以造謠、抹黑攻擊的負面選舉，只會製造更多的仇恨、對立，對台灣社會一點幫助也沒有。

▲事後卻無視立法院正確資訊和口袋國會隨後的澄清聲明。（圖／魯明哲競選總部提供）

魯明哲表示，他在立院委員會出席率百分之百、法律提案一千多件，還獲公民團體評鑑為優良立委，他無奈說，選舉選到一再出現充滿惡意，未經查證的抹黑謠言，事後又完全無視立法院正確資訊和口袋國會隨後的澄清聲明，實在令人瞠目結舌，只能說這樣的參選人非常可憐，也完全低估了選民的智慧。

▲魯明哲呼籲選民要「挺魯蛋、反奧步」，用選票加倍奉還，一起對抗負面選舉。（圖／魯明哲競選總部提供）

魯明哲認為：「選舉是要選會做事的人，而不是會搞事的人。」對於政治人物的評論，要長久觀察，不該只因選情告急，就製造不實資料在網路惡意散播。魯明哲從政26年，歷經多次選戰，從不抹黑、造謠生事，並呼籲選民要「挺魯蛋、反奧步」，用選票加倍奉還，一起對抗負面選舉，讓中壢更好，桃園更棒。