羅智強提告范雲造謠又吞敗　范：羅就是整天濫訴、造謠的鍵盤仔

▲民進黨立委范雲。（圖／范雲辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

立委范雲日前轉述美國「人權基金會」創辦人哈佛森說法，稱他過去來台時被馬政府要求勿批評大陸，哈佛森後也在一場論壇中證實是外交部人員要求，前議員羅智強則提告范雲、行政院長陳建仁違反社維法。而今（11日）台北地院審理結果出爐、裁定不罰。范雲表示，感謝法官明察，羅智強就是個整天躲在鍵盤後，到處濫訴、不斷造謠的鍵盤仔。

去年國際人權基金會執行長哈佛森訪台，分享他曾遭馬政府要求不要批評中共的故事。范雲於臉書分享此事後，遭羅智強提告她與行政院長陳建仁「造謠、違反社會秩序維護法」。今台北地院審理結果出爐，裁定不罰。

北院台北簡易庭法官審理後認為，依據范雲於發佈臉書言論後所作之自行查證行為、以及事發當場之錄音譯文，范雲及所屬辦公室皆無藉此散佈不實在謠言之故意可言。

對此裁定，范雲表示，感謝法官明察，還她和陳院長清白與公道。范雲進一步指出，羅智強當時大規模指控范雲，結果自己才是濫訴、散布假消息的亂源。

范雲指出，羅智強為了掩飾馬英九曾傷害臺灣國際形象的事實，不惜當打手提告行政院長和她，不僅不顧是非，更是浪費司法資源，只求曝光的選舉手段。

范雲直言，在大安區，大家都知道很難找得到羅智強來服務。羅智強是個整天躲在鍵盤後，到處濫訴、不斷造謠的鍵盤仔，大安區不需要這種作賊喊抓賊的立委。拜託大安區選民，擦亮雙眼，選擇最優質的苗博雅，還大安區一個公道！