鳳山陳庭妮來了！長腿甜美女兒輔選許智傑　網友嗨喊：國民岳父　

▲許智傑的女兒陪同掃街，被封為「鳳山陳庭妮」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄鳳山選情吃緊，立委許智傑女兒許馨化身最佳助選員，擔任麥克風手的角色，積極為父親許智傑拉票。許馨甜美的聲音、亮眼的外型，被眼尖網友發現，神似藝人陳庭妮，網友紛紛封許智傑為「國民岳父」。

許馨在選舉最後兩天，陪同父親拜票，才剛畢業的她就投入父親的選戰，陪同許智傑走遍大街小巷，甜美的聲音、亮眼的外型，立刻成為眾所矚目的焦點，民眾經常都會詢問旁邊這位美女是誰，不僅外型亮眼，口條更是一流，精通華、台、英語3種語言，讓在直播掃街過程當中，網友留言說：「現在是來電50節目吧！」、「這是陳庭妮了吧?」、「尋人啟事」。

▲許智傑女兒許馨 。（圖／許智傑辦公室提供）

▲許智傑的女兒陪同掃街，被封為「鳳山陳庭妮」 。（圖／許智傑辦公室提供）

許智傑女兒在接受訪問時也拿出一個相框，裡頭有兩張25年前的照片，一張是許智傑女兒3歲時的照片，那年也是許智傑投入鳳山政壇的第一年；另一張照片中還有去年離開的阿嬤，父女兩溫馨地對看，相互提醒要永遠記得阿嬤說過的話，「做人要好心、要認真！」父女倆又再次溫情擁抱，現場相當溫馨，許智傑哽咽到快說不出話，他表示：「謝謝女兒及家人這段時間的支持，才能讓我順利挺過重重的抹黑；看到這兩張照片，更提醒我不能忘記從政的初衷及母親的教誨」。