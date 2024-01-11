快訊／羅致政捲私密外流影片風波　妻哽咽力挺：相信邪不勝正

▲立委羅致政、太座陳亮吟。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委羅致政近日遭傳出不雅影片、錄音檔等風波，他強調內容皆是非法變造，已經採取法律行動；而羅致政妻子、歌手陳亮吟今（11日）透過影片及公開信方式力挺夫婿，並表示，她相信邪不勝正，羅致政8年的努力，為何要被一支抹黑影片影響？相信選民都有智慧，也感謝所有支持、鼓勵他們的大眾。

陳亮吟指出，羅致政當初要從政的時候，自己跟婆婆都反對，誰會希望老公出來選舉，又辛苦又會被抹黑？他當時是東吳大學的教授、教出很多優秀學生，但他說教了幾十年的書，影響的學生才多少？當時是蔡英文要選新北市長，羅致政是發言人，蔡英文鼓勵羅，「一個對的政策可以改變很多人生活。」

陳亮吟表示，認識他之前自己對政治無感，自己以前就是一直出唱片，誰當總統跟立委有什麼影響？後來觀念慢慢被他改變，原來生活中充滿政治，日前有學生家長來感謝他，羅致政向中央爭取經費翻新國小廁所，讓廁所不再又臭又髒，對的政策可以真正幫助到別人。

陳亮吟指出，這幾天這樣的影片，如果是妳先生被抹黑會不會生氣？我們做了8年努力，為何要被一支造假影片抹黑？相信支持者是有智慧的，參與選舉的家人心臟都要很大顆，自己心臟其實不大顆但必須忍受這些，坐的正、行的正，坦蕩蕩、不怕抹黑。

陳亮吟表示，這幾天，自己和羅致政收到許多朋友們關心的簡訊，還有透過Line群組表達心聲，有人為惡質的選風忿忿不平；有人擔心到徹夜難眠；有人要幫介紹律師；還有人送來神明的護身符；「當然，更多的支持者要我們堅強，他(她)說：關關難過，我們會陪你們拼到最後！」

陳亮吟指出，面對這些溫暖、真摯、讓人感動的朋友和支持者，在此，「想借用致政的臉書深深鞠躬，由衷地跟大家說聲：感謝您們！或許，我不是一個口才伶俐的人，但我真心覺得，13年前，我和致政搬來板橋至今，歷經一次敗選、二次勝選，我們在這個地方多了好多好多朋友，從陌生、到熟識、到選舉時主動來幫忙、大街小巷都有主動打招呼的鄉親。」

陳亮吟表示，自己非常珍惜這麼美好的因緣，「我們不會被眼前的挑戰所擊敗，我堅信邪不勝正、天佑善良，致政常說：蠟燭什麼時候最亮？當四周黑暗時，小小的燭光就會變得格外明亮。最後，亮吟在此拜託大家，致政無論是在國會問政或極力爭取板橋地方建設 ，他的認真和表現相信大家有目共睹，請給有做事的人再次的肯定。」