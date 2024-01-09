陸官媒「借鑑」民進黨稱習近平「永遠在路上」　綠委酸東施效顰鬧笑話

▲「在路上」拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前推出「在路上–交棒篇」競選廣告，引起不小迴響；中國官媒《新華社》7日也刊出「永遠在路上——以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」文章「借鑑」。民進黨立委林楚茵今（9日）表示，《在路上》已經破千萬次觀看，昨還推出多國語言版本，沒想到紅到連習近平都來抄，但在路上的真諦是民主傳承交棒，習近平抄襲是東施效顰鬧笑話。

中國官媒《新華社》7日刊出一篇「永遠在路上——以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」文章，細數習近平自2022年10月中共二十大之後的各種指示，包括自我革命、注重人民、從嚴治黨反貪腐等，強調在習近平的領導下，新時代中國共產黨人必將交出更優異的答案。

對此，林楚茵表示，民進黨競選影片《在路上》已經破千萬次觀看，昨天競辦還推出多國語言版本廣傳國際，沒想到紅到連習近平都來抄，但很明顯就是看不懂影片精髓，只會抄襲蹭熱度，根本是畫虎不成反類犬、東施效顰鬧笑話。

林楚茵指出，《在路上》之所以可以感動人，真諦在於交接鑰匙，意味著把好的政策跟理念交棒給下一個握方向盤的人，可以讓台灣一直走在自由民主道路上，反觀習近平2018年就修憲把自己任期改為「終身制」，一路專制獨裁、攬權專斷，不懂民主接棒的意義，也難怪會說自己永遠在路上。