蔡英文：感謝國人給我8年時間　證明台灣有無限的可能性

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文即將卸任，表示自己很感謝全體國人同胞，給她8年時間，證明台灣有無限的可能性，她的路線就是沉著穩定、令人信賴。

蔡英文日前接受財信傳媒董事長董事長謝金河專訪時提到，因為有國會過半，維持政治的穩定，政府就可以進行很多重大的改革，像是大力翻新基礎建設、強化六大核心產業。這些努力，提升台灣國力，更讓經濟穩健發展，產業也大步走向國際。

蔡英文說，更重要的，在她任內，她信守承諾、維持現狀，用穩健的立場，讓台灣走向世界，世界也願意相信台灣，這就是蔡英文路線。

蔡英文表示，現在國際間認為，不論從經濟、政治、民主的角度來看，台灣都是非常關鍵且不可或缺的存在，所以世界也都願意守護台灣。未來的挑戰只有更多、沒有更少，一個領導人除了要有國家發展的願景，還要有足夠的團隊及政策的準備，才能夠迅速回應、面對各種挑戰。

蔡英文指出，她很感謝全體國人同胞，給她8年時間，證明台灣有無限的可能性，更證明台灣不需要依賴某個單一市場，也有能力在全球格局中引領風潮。有人說選舉像時光機，投對了就前進未來，投錯了就回到過去，台灣不要走回頭路，每個人都要為了台灣的未來，投下正確的一票。