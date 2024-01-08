力挺賴品妤！蕭美琴汐止啟程車掃　讚「她代表不怕辛苦戰士精神」

▲蕭美琴今天一早來到汐止陪同立委賴品妤進行車隊掃街。（圖／競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台南報導

總統立委選舉黃金周，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（8）兵分兩路啟動全台大車掃，蕭美琴上午自立委指標激戰區新北汐止出發，陪同立委賴品妤進行車隊掃街。她說，非常欣慰看到下一代的年輕人帶著理想，雖然沒有背景，但是充滿著理想跟鬥志，願意讓台灣更好，「在品妤身上，看到台灣人最良善的精神，也看到台灣人的韌性」。

蕭美琴今天上午來到汐止陪同賴品妤進行車隊掃街，也是全國大車掃的首發場，由前立委陳朝龍、市議員周雅玲、國務青青年朋友共同出席。

蕭美琴致詞時談及，不管是賴品妤也好，或者是現場聲援的「國務青」也好，她非常欣慰看到下一代的年輕人帶著理想，雖然沒有背景，但是充滿著理想跟鬥志，願意讓台灣更好，尤其是賴品妤這些年，在汐止投入對公共建設的用心跟努力，解決地方停滯不前的交通建設的問題。

蕭美琴說，「在立法院有賴品妤，她所代表的精神就是不怕辛苦、勇敢面對的戰士精神，這也是長期以來台灣的精神」，希望大家一起，給賴品妤更大的鼓勵、更大的支持，給她更大的力量，讓她用政績來破壞抹黑，用政績來對抗抹黑，用她的理想來對抗，長期在地方的家族勢力。

蕭美琴表示，賴品妤一直是年輕人的代言人，從交通到租屋的問題，到解決每天通勤族所面臨的各種的挑戰，甚至是到對抗地方家族勢力，對抗抹黑，在賴品妤身上，看到台灣人最良善的精神，也看到台灣人的韌性，台灣人克服困難勇敢向前的勇氣。