賴清德承諾全力支持高雄捷運紫線　讚李柏毅推動交通、育兒工程

▲民進黨總統候選人賴清德表示，未來會全力支持高雄捷運紫線等交通大小建設。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德5日表示，民進黨高雄左楠區候選人李柏毅擔任議員時的政績亮眼，若他能當選絕對會全力為高雄建設來打拼。賴清德也承諾，自己未來會全力支持高雄捷運紫線、新台17線等交通大大小小的建設。

賴清德5日南下高雄與李柏毅參訪大義非營利幼兒園，了解前瞻基礎建設成績，他在現場也跟小朋友們互動遊戲與春聯DIY，現場還有小朋友問賴清德「阿公」說「是不是很會開車」，引起現場一陣笑聲。

隨後，賴清德一行人也前往楠梓進行拜票活動，並與地方人士進行組織幹部會議，希望在選前剩下倒數8天的時間，能加緊催出綠營基層支持者投票率。

賴清德在向高雄鄉親推薦李柏毅時表示，李柏毅了解地方、政績亮眼，聽著李柏毅對於捷運紫線的規劃，就知道他是一位真正了解政策且實在的立委。賴清德強調，未來他也會全力支持捷運紫線、新台17線等高雄交通大大小小的建設。

此外，賴清德也強調，一個國家的偉大是看文明程度，除了民主自由憲政體制，還要每個人受到國家照顧，除了0到6歲政府要照顧外，也希望孩子不會因為經濟環境出現教育不平等等情況，如年收入70萬以下家庭，只要一個孩子念私大，政府就補助5萬5，「這是我們未來推的希望工程」。

李柏毅表示，自己在大義非營利幼兒園在興建時擁有三個角色，從找閒置的土地來蓋幼兒園、到被民眾詢問工程進度成為工地現場監工，以及身為兩個孩子的父親，就是希望幼兒環境做到最好。

他指出，在前瞻基礎建設的幫助下，市府將舊校舍整併，興建成非營利幼兒園，第一胎子女每個月學費僅2000元，第二胎降到1000元，第三胎以上則免繳學費，使用公托者每月補助從5,500元提升至7,000元，準公共托嬰及保母服務者補助則提升至1萬3,000元。

李柏毅強調，台灣與全世界許多先進國家同樣面臨少子化問題，因此，他在2014年議員第一任期時，便開始推動平價幼兒園，以公幼、準公幼、非營利幼兒園等形式，降低年輕父母的養育負擔，加上各項津貼與補助，從寶寶出生開始就全方面照顧年輕家庭的需求，讓大家敢生、敢養，為了下一代來努力。