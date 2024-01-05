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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德高雄輔選下動員令：總統開出百萬票　國會8席全壘打

▲▼賴清德前往屏東西勢忠義祠與東港鎮海宮參香祈福。（圖／賴清德競選總部提供）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德今（5日）南台灣行程滿檔，結束上午屏東輔選行程之後，下午隨即趕往高雄左營、楠梓，參訪大義非營利幼兒園與出席「農湖組織幹部會議」。賴清德表示，高雄一直都在民主運動第一線站最高、拿大旗，本次關鍵選舉也要繼續把票投給民主、投給未來，目標高雄開出總統百萬票、國會八席全壘打、民進黨拿政黨票最高票。

賴清德今來到農湖組織幹部會議時，開頭就下「動員令」，向地方輔選幹部喊話「高雄開出總統百萬票、國會八席全壘打、民進黨拿政黨票最高票」的目標，要大家在剩下8天，積極拉票、固票、催票，1月13當天一定出來投票，確保民主勝利，確保台灣安全，確保經濟繼續發展。

賴清德表示，台灣的民主運動歷程上，高雄一直都是在第一線站最高、拿大旗，而本次影響台灣未來路線的關鍵選舉，高雄的鄉親一定要繼續把票投給民主、投給未來、投給帶領台灣迎向世界的賴清德、蕭美琴。賴強調，如果國民黨贏的話，首先服貿就來了，再來黑金也回來了，最後九二共識、一個中國、一國兩制通通都回來了。但土地是我們的，國家是我們的，我們有權利堅固理想、搭造自己的國家。

賴清德表示，和平有理想沒有幻想，我們希望與中國和平相處，只要對等尊嚴，溝通的大門永遠敞開，但若中國不放棄武力犯台，我們就要持續提高國防力量、經濟實力，與民主陣營站在一起。民主陣營團結，台灣就會安全。

賴清德表示，未來若擔任總統，必定更加支持高雄建設。劉世芳已爭取新台17線南段，李柏毅也力推捷運黃線，未來的紫線更將串連高醫、榮總、長庚三間醫療中與橋頭科學園區，種種交通建設都讓高雄、讓左楠、讓右昌更加繁榮。

賴清德下午也參訪大義非營利幼兒園，陪孩子同玩九宮格遊戲與手寫春聯，也有小朋友寫完春聯突然說「賴爺爺你很會開車」，讓賴清德驚訝回應「他有看欸」。

▲▼賴清德參訪大義非營利幼兒園。（圖／賴清德競總提供）
 

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