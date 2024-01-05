馬英九轟綠「貪污、濫權、愛財色」　籲：給教訓下台閉門思過

▲馬英九出席侯友宜台南造勢。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨今（5）日晚在台南舉辦【台灣平安 人民侯康】造勢，前總統馬英九致詞時除了批總統蔡英文的國際、兩岸政策把台灣推向危險邊緣，也嗆民進黨從「清廉、勤政、愛鄉土」， 變成「貪污、濫權、愛財色」，大家要給他教訓、讓他退下來閉門思過；此外也有有趣的漏網鏡頭，馬致詞結束後，他看侯友宜揮舞國旗的手，他也拉著一起揮舞，看出心情相當愉悅。

侯友宜、趙少康約於晚間6點55分時與台北市長蔣萬安、黨主席朱立倫、馬英九一同大進場上台，此時主持人也喊出，現場已經有三萬五千人。馬英九表示，看到這樣的熟悉的場面他又感動了，台灣人民還是有這樣的熱情。馬也開玩笑說，剛剛大進場時，他發現女性同胞非常強壯，他手都快斷了，讓他對女性同胞有了新的敬意，「沒想到你們這麼孔武有力」，大家充滿正義感，讓政治氣氛更親民，大家希望政黨輪替。

話鋒一轉，馬英九提到，他執政時有22邦交國，現在被蔡英文丟掉9個，「在搞什麼啊！」，蔡一次就丟了九個，人民都希望回到過去可以參加世界衛生大會，他執政時也都跟日本、新加坡、紐西蘭簽了很多協議，讓台灣在國際上有更多施展空間，但是民眾都看得出來，現在的政府不是能幹的政府，不是有希望、清廉的政府。

馬英九接著說，現在兩岸關係兵凶戰危，兩岸明明可以和平，他不要，蔡英文一直刺激中國大陸，這些都不是真的愛台灣會講的話，此外能源政策也是如此，非核家園是要排除所有核能，但這兩年全世界都知道核能是綠能的一種，結果民進黨還在搞非核家園，真的是非常落伍的政策。

馬英九說，民進黨執政的問題一定要一個個揪出來，民進黨創黨的時候是說「清廉、勤政、愛鄉土」， 現在變成「貪污、濫權、愛財色」，他們已經變了，大家要給他教訓、讓他退下來閉門思過。

蔣萬安也說，很多人說台南是國民黨的艱困選區，但是沒有哪個地方是艱困選區， 每個地方都是有機會翻轉的選區，台南人只要有信心、團結一致，絕對有機會綠地變藍天。檢視過去8年民進黨執政，人民依然辛苦，低薪沒有改善、房價高漲、 疫情期間疫苗採購弊端就是不願意攤在陽光下，人民已經不想再忍受這樣的日子 了，也不願看到網軍治國，也不要聽到名嘴造謠抹黑，未來一定要找回善良、正直、誠信，回到原來的生活。



