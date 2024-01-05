藍白分乾淨！韓國瑜籲集中挺侯康　「沒有總統柯文哲、院長韓國瑜」

▲侯友宜台南造勢，由韓國瑜擔任主持人。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨今（5）日直搗民進黨總統候選人賴清德的本命區台南，舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢活動。在國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康等人上台時，主持人高喊有3萬5千人前來參加。高雄市前市長韓國瑜致詞特別提到，所有被誤導「總統支持民眾黨主席柯文哲，立法院長支持韓國瑜」的都是錯誤的，總統一定是「侯康配」。

韓國瑜說，台南是全台灣的政治、文化、教育、美食中心，台南人都為自己感到驕傲，過去37年來，台南鄉親看到民進黨就投下去，大部分台灣人把民進黨當親兒子疼愛，但近年卻發生88槍、爐渣、光電、貪汙、腐敗，都傷透了台南人的心。

韓國瑜表示，「親愛的鄉親，你們疼愛民進黨太久了，把他寵壞了，台南鄉親要覺醒，給民進黨一個機會，讓他下台、休息、檢討、反省。過得最辛苦的庶民綠、知識綠、良心綠，這三種朋友，請你覺醒，不能再投民進黨，給侯友宜、趙少康一個機會！台南要變天！」

最後，韓國瑜也強調，所有聽到總統支持柯文哲，立法院長支持韓國瑜的「都是錯誤的」，一定要集中選票支持侯康配，愛護韓國瑜的必須擦亮眼睛，這攸關中華民國的命運，不要被誤導，「沒有總統柯文哲、立法院長韓國瑜，沒有這種可能，必須全力支持侯友宜」。

