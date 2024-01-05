何博文、李宇翔電動車隊拜票　師徒聯手盼113騎進國會

▲北海金剛何博文（左）、新北市議員李宇翔（右）電動車隊拜票。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

GOGO！何博文騎進國會！選戰倒數，民進黨立委候選人何博文於4日晚間協同新北市議員李宇翔，以及競選團隊所組成的「GOGO進國會」電動車隊在林口大街小巷拜票。何博文說，選戰最後關頭，為了深入鄰里巷道爭取時間接觸民眾，選擇以電動機車隊方式拜票，展現贏得勝利決心。

李宇翔指出，沒開車時，你我都可能是機車族，所以才想以最貼近普羅大眾方式拜票，同時體驗選區內交通的不足。他更表示，何博文已經針對交通改善提出完整藍圖，這藍圖除了獲賴清德肯定之外，就連對手都跟在他車尾燈後，提出完全一樣政策，像4日政見發表會，對手突公開主張林口輕軌與機捷連結，但諷刺的是，早在2012年何博文就主張「推動林口輕軌連結機場捷運」，沒想到10年過去，竟然是現任立委跑來「致敬」他的主張，如此有遠見立委候選人，選民絕對要大力支持！

李宇翔表示，何博文這次的參選帶來滿滿的政見，地方深受肯定，所到之處都在討論何博文的政見內容，期待大家能在選戰倒數階段，一起為何博文拉票，這一票將改變地方建設，選出一個為我們發聲，爭取建設的立委，1月13日總統立委選②，林口建設會更好。