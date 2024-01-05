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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

號召女力支持性別平權政黨　民進黨：讓厭女政治人物成為歷史灰燼

▲▼賴清德蕭美琴競選總部「我挺妳—競選影片公布記者會」記者會 影片導演朱詩倩 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德蕭美琴競選總部「我挺妳—競選影片公布記者會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（5日）推出「我挺妳」競選影片，拍攝團隊由20多位女性包辦製作。民進黨說明，要透過不同女性的心路歷程，號召支持性別平權價值的民眾，支持重視性別平等、女性價值的民進黨。並呼籲選民，讓厭女的政治人物成為歷史的灰燼。

「我挺妳」影片由知名紀錄片導演朱詩倩執導，片中亦邀請到副總統候選人蕭美琴，以及擁有廣大粉絲的婦產科醫師烏烏醫師-烏恩慈參與。朱詩倩導演擅長以女性視角觀察當代社會，本片亦延續導演過往的風格，批判中更帶著溫暖的力量。此外，本片的拍攝團隊，從導演、製片、攝影，到燈光師、剪接師、混音與調光等，高達20多人全部由女性所組成。

導演朱詩倩分享，自己作為兩個孩子的媽媽，已經忍受歧視女性言論一段時間，但是一直困惑很多女性「（我們）為什麼不生氣？」因此接到拍攝邀約時就決定義不容辭地接下，拍攝影片的初衷是為了讓女性看到，只要選對人，我們未來會是一片寬廣、不會走回頭路，可以守護下一代，也可以讓女性每日面臨的處境變得更好。

▲▼賴清德蕭美琴競選總部「我挺妳—競選影片公布記者會」記者會 影片導演朱詩倩 。（圖／記者屠惠剛攝）

不分區立委候選人黃真瑋表示，作為職業婦女，看完影片後特別有感觸。每一位女性都有多元的身份、專業的責任、也有想追求自己夢想的時候，因此婦女經常蠟燭好幾頭燒，雖然要參加公共事務經常面臨許多關卡，但依然盡力滿足對於自己每一個角色的期待。

立委范雲表示，國家對公民的責任，就是讓每一個公民都能自我實現、追求夢想，要讓女孩從小就不用擔心會遇到人身安全的侵害，投入母職的女性也有國家作為後盾，更要改變家務性別分工不平等的文化，不讓每一個成為媽媽的女人，只剩下母親這個身份。

范雲強調，這是國家的責任，也是民進黨追求的價值。然而，國民黨跟民眾黨並非如此，從總統候選人、領導者到站台的政治人物都在不停地發表性別歧視、輕視女性的言論，這些政治人物是台灣邁向性別平等最大的絆腳石，呼籲所有選民用手中的選票，讓厭女的政治人物成為歷史的灰燼。

性平部主任李晏榕於結語時表示，「我挺妳」影片對話的對象不僅是女性，而是號召不分性別、性傾向、性別氣質的全國人民，一起為性別平等的價值來努力，而民進黨永遠會站在大家背後相挺，並邀請所有關心性別平等與女性權益的選民政黨票唯一支持6號民主進步黨。

▲▼賴清德蕭美琴競選總部「我挺妳—競選影片公布記者會」記者會 影片導演朱詩倩 。（圖／記者屠惠剛攝）

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