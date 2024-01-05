國民黨立委候選人被爆曾圍毆警察　4打1還拿啤酒瓶敲被害者後腦勺

▲國民黨苗栗縣立委候選人邱鎮軍。（圖／翻攝邱鎮軍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨苗栗縣立委候選人邱鎮軍日前被踢爆涉及賭博、毒品案件的遊藝場房東，邱則提告，並澄清沒有參與經營、只是房東；但一波未平一波又起，政治評論員李正皓今（5日）再踢爆，邱鎮軍擔任憲兵期間，曾伙同三名同僚圍毆一名警察，甚至拿啤酒瓶咔該位警察的頭，最後依傷害罪移送。李質疑，警察出身的總統候選人侯友宜，會支持一個曾經毆打過警察的立委候選人嗎？

根據1993年4月19日的聯合報新聞報導，一位在憲兵司令部202指揮部服役的憲兵叫做「邱鎮軍」，與其他三位憲兵在興隆路三段小吃店吃飯時，與隔壁的警察發生口角衝突後圍毆該警察，而且圍毆的手法非常專業，還知道拿啤酒瓶咔該位警察的頭，最後包含邱鎮軍在內的四位憲兵都依傷害罪移送法辦。

李正皓指出，根據他與地方人士的訪談了解，邱鎮軍入伍服役的時間是1991年8月到1993年8月，服役的單位剛好也是憲兵司令部202指揮部。

李正皓也提出2疑問：第一、國民黨苗栗立法委員候選人邱鎮軍出來打球！請問這個新聞之中毆打警察的邱鎮軍是不是你本人？第二、國民黨總統候選人侯友宜出來打球！警察出身的你，會支持一個曾經毆打過警察的立委候選人嗎？

