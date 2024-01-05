花20萬選立委！清潔隊員政見會上求婚　補教師「別投給我」原因曝

記者唐詠絮／彰化報導

中選會3日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的選舉公報，彰化縣2名候選人的特殊「政見」吸引大眾目光，其中第1選區2號無黨籍候選人蘇群傑花20萬參選，並利用選舉公報公開和政見發表會，向暗戀十多年的女同學求婚；第4選區1號候選人鄭錫懋，則是要大家投票給其他人，只懇請把政黨票投給他所屬的台灣雙語無法黨。

▲彰化縣立委參選人蘇群傑。（圖／翻攝自彰化縣選委會直播）

▲彰化縣立委參選人蘇群傑在政見發表會公開求婚。（圖／翻攝自彰化縣選舉公報）

蘇群傑在政見欄第7項中寫下「站在中華民國共產黨竊據地上的盧冠妤，嫁給我」，用這種求婚招式成功引爆話題，又在政見發表會上重申那是暗戀她10多年的同學，也利用這次機會跟對方求婚。如今在秀水清潔隊的工作也穩定了，又能闡述對國家的理念，花20萬保證金很值得。

他主張配合鴻海創辦人郭台銘的自動化機械兵計畫、新住民黑工就地合法準公民、縮減立委工作以避免業務外好友干擾，相關政策詳情可以上巴哈姆特電玩網站查看。

▲彰化縣立委參選人鄭錫懋。（圖／翻攝自彰化縣選舉公報）

而另一名鄭錫懋，是一名補教老師，著作「英文自學王1,2」，代表台灣雙語無法黨參選，有趣的是他在政見欄寫下「本人無意瓜分其他優秀候選人哪怕是一張選票」，甚至用框框標注「懇請賜票給其他優秀候選人」。

鄭錫懋明確的表示，得票目標是「0」，「我自己都不會投給自己」，要選民將寶貴的總統票跟立委票投給屬意的優秀候選人。他會登記是謹遵選罷法規定，協助主席蕭文乾，成功爭取政黨票資格。