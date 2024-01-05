快訊／不用等2026！「凱旋苑」承租戶　符合條件者可申請租金補貼

▲侯友宜競選辦公室公布「凱旋苑」青年社宅方案 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

針對凱旋苑爭議，國民黨總統候選人侯友宜的妻子任美鈴日前透過公開信表示，待2026年6月租約到期後，整棟大樓改為青年房舍、社會住宅。不過針對目前尚未出租的52間空房，以及現階段已承租的民眾，侯辦發言人江怡臻今表示，只要是符合中低收、低收入戶或是家庭年所得總額在133萬以下者，即可於8日起開始申請租金補貼。

日前侯妻提到2026年凱旋苑將轉為青年社會住宅，江怡臻回應，針對尚未出租的52間空房，以及現階段已承租的民眾，只要是18歲至40歲以下的青年，並符合條件者，即可申請補貼，條件包含，低收入戶或中低收入戶，或是家庭年所得總額在新台幣133萬元以下。

至於每月補貼金額，江怡臻說明，雙人房型將補貼7千元；單人房型補貼6400元。將於8日上班日起開放民眾向又昱實業有限公司申請。

江怡臻強調，從件事情可以看到，侯友宜就是說到做到，而且是立即做到，至於賴清德，他去年喊的公益信託，至今下落不明，或者是說要馬上立即公佈所謂的高端的合約，現在也看不到他的進度。「侯友宜、國民黨這裡，就是明明白白的，我們事情都做好了、做對了，歡迎大家來洽詢」。

