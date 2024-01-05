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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控李柏毅碩士論文涉抄襲　國民黨轟：賴清德學倫高標準選前就跳票

▲▼國民黨召開「踢爆！民進黨學倫抄襲大軍再+1？！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「踢爆！民進黨學倫抄襲大軍再+1？！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨去年9月指控民進黨立委參選人何博文碩士論文抄襲，相似度高達58％，淡江大學專案審議小組決議撤銷其碩士學位。不料，國民黨5日又踢爆，民進黨高雄市立委李柏毅碩士論文涉嫌抄襲，經圖靈系統比對相似比率達30%，質疑「民進黨總統候選人賴清德的學倫高標準選前就跳票，那人民還要上民進黨學倫抄襲大軍的車嗎？」呼籲李柏毅不要只顧著跑行程，應趕快出來面對論文問題。

國民黨今日舉行「踢爆！民進黨學倫抄襲大軍再+1?!」記者會，台中市立委候選人林家興與國民黨副發言人呂謦煒指控，民進黨高雄市立委李柏毅碩士論文涉嫌抄襲，經圖靈系統比對相似比率達30%，痛批民進黨總統候選人賴清德作為民進黨主席打算放任到底？民進黨的選舉支票跳票史斑斑可考，賴清德的學倫高標準恐將成為「選前就跳票」的選舉支票。

林家興表示，這次所踢爆的李柏毅民國102年的國立高雄大學高階經營管理碩士論文，用國際公認的圖靈論文系統比對，論文相似度高達30%，實際上真正嚴謹的學術論文大多要低於20%或15%，李柏毅論文相似度30%已經很高，再加上經過人工檢視，發現其論文許多地方引用他人資料，竟然沒有加註出處。

呂謦煒指出，李柏毅的論文內容疑似分別抄襲劉孟翰2011年、鍾振文2003年、余慶華2001年、卓靜怡2003年等多篇論文內容，整句甚至大段抄襲而沒有引用出處，例如將劉孟翰論文的六個層面完全照抄，只是將劉文之「警察人員」四字改為「公務人員」。

此外，呂謦煒透露，鍾振文2003年論文的摘要字句，李柏毅不僅疑似整句照抄，甚至同樣文字還重複出現在其論文的第2頁、第18頁與第39頁，雖然他沒有像何博文抄襲維基百科，或大陸百度百科那麼誇張，但是就撰寫論文的學術倫理原則而言，仍然必須要標明出處，未標明出處就是抄襲。

林家興強調，若賴清德的學倫高標準選前就跳票，那人民還要上民進黨學倫抄襲大軍的車嗎？全台有幾百萬的學術從業人員以及碩博士生，研究論文是大家嘔心瀝血的成果，也是國家創新進步的動力，但民進黨對待學術倫理與高教發展的態度，就是「天下文章一大抄」，質疑「抄捷徑、貪小便宜、作弊心態，怎麼能夠管理國家大政？」

林家興開轟，何博文至少還有「自知之明」，沒將他的學位刊登在選舉公報上，但李柏毅似乎覺得大家不會發現他的論文涉嫌抄襲，仍大膽的把「國立高雄大學高階經營管理碩士」放在選舉公報上，呼籲李柏毅本人不要只顧著跑行程，應趕快出來面對論文問題。

▲▼國民黨召開「踢爆！民進黨學倫抄襲大軍再+1？！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲▼國民黨召開「踢爆！民進黨學倫抄襲大軍再+1？！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

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