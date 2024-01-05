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耗資9100萬！立委劉建國爭取老人活動中心　鄭文燦全力支持

▲立法委員劉建國積極向中央爭取老人多功能活動中心，獲得行政院副院長鄭文燦允諾全力支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員劉建國積極向中央爭取老人多功能活動中心，獲得行政院副院長鄭文燦允諾全力支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

希望給長輩有更健全設備的活動中心，雲林縣古坑鄉爭取老人多功能活動中心，但高達6300萬元的工程經費，對古坑鄉公所是沉重的負擔，為此立法委員劉建國積極向中央爭取，獲得行政院副院長鄭文燦允諾全力支持，同時莿桐鄉甘厝活動中心2800萬元，行政院也都會全力支持。

行政院副院長鄭文燦表示，古坑老人活動中心將有完善適合長輩的活動空間，可以讓長輩在此參加活動，獲得照顧，行政院會全力支持，協助古坑鄉親完成這項建設，另外莿桐甘厝活動中心，也是對社區幫助非常大，每個活動中心只要能發揮功能，就能成為關懷據點、長青食堂，因此行政院也會全力來幫助這項建設完成。

▲立法委員劉建國積極向中央爭取老人多功能活動中心，獲得行政院副院長鄭文燦允諾全力支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲莿桐鄉甘厝活動中心滿佈壁癌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委劉建國表示，感謝鄭文燦副院長承諾，將我們爭取的古坑老人多功能活動中心6300萬元，納入第五期前瞻計畫當中，讓古坑鄉的長輩有一個更舒適、安全的活動空間，另外莿桐甘厝活動中心2800萬元，鄭文燦副院長也答應一併納入第五期前瞻計畫全力支持，這兩個活動中心，對古坑鄉與莿桐鄉的長輩都是很好的消息，最後希望可以盡速在今年核定，讓公所趕緊施工，讓長輩早日可以使用的這樣的活動空間。

▲立法委員劉建國積極向中央爭取老人多功能活動中心，獲得行政院副院長鄭文燦允諾全力支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲莿桐鄉甘厝活動中心潮濕、漏水滿佈壁癌，急需修繕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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