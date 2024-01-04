趙少康再遞橄欖枝：願找柯文哲、郭台銘討論行政院長

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜2日表示藍白6點協議仍算數，聯合政府勢在必行。侯友宜的副手趙少康3日接受《美麗島電子報》董事長吳子嘉專訪時，表明自己也支持聯合政府，假如當選，願意把民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘一起請來，不論是部會首長還是行政院長人選，都可以討論。

▲趙少康表示，選後願意找柯文哲、郭台銘一起討論聯合政府事宜。（資料照／記者屠惠剛攝）

趙少康3日在直播節目《董事長開講》中，與主持人吳子嘉聊到台中立委選情以及聯合政府等議題，他直言，台中市第一選區民眾黨立委候選人蔡壁如很優秀，以前也常上他的節目，表現非常好，本來在野黨就應該合作，因為目標是要下架執政黨，合作讓選票集中才有機會，分散的話，選票就浪費掉了，他覺得很可惜。

趙少康接著說道，侯友宜2日談到聯合政府，但聯合政府最早是柯文哲喊的，侯也同意，柯卻說自己已經被騙第一次，不能被騙第二次，「我說奇怪你被誰騙啊？」他也支持聯合政府，如果選贏了，他願意把柯文哲請來，甚至把郭台銘也請來，大家一起討論，包含各部會首長、行政院長人選，雖然這只是他的個人意見，但相信侯也會希望多一點人進來。

趙少康強調，現在選舉要贏，分散就不會贏，不贏就什麼都沒有，但對個人來說其實無所謂，例如他自己，他自認當選對國家是好的，落選則是對自己、太太好，「所以我一點也沒有負擔」，在這種情況之下應該以大局為考慮，個人的小恩小怨不重要，國家、人民、台海和平比較重要。

不過，針對侯友宜再提藍白6點協議、聯合政府一事，柯文哲曾回嗆「談什麼」、「都是中共支持的人了」；侯友宜認為柯抹紅，並以「己所不欲勿施於人」回應。

柯文哲3日再度針對此事開轟，強調自己沒有抹紅侯友宜，「我如果說『侯友宜勾結中共』就是抹紅他，但我只是問說『為什麼中共對你這麼好？還要替你做假民調，且做那種高的假民調？』很奇怪，為什麼？為什麼整個台商系統在替你募款？我非常清楚嘛！」