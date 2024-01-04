趙少康《賀瓏》直球接招　郭正亮喊加分：年輕人最恨你在那邊閃

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康日前參加脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，在線觀看最高人數達到2.9萬人。前立委郭正亮認為，這次對趙少康來說是有加分的，國民黨一些比較敏感的問題，例如黑道、統一、服貿等等，趙都有接招，「年輕人其實不一定要求你的答案跟他一樣，他們最恨你在那邊閃，或者是不面對問題。」

▲郭正亮認為，趙少康上節目直球對決，是有加分效果的。（資料照／記者李毓康攝）

趙少康參加《賀瓏夜夜秀》，並在節目中談論各種時事議題，該影片還衝上YouTube發燒影片排行榜。趙少康3日在臉書發文表示，這段影片在線最高人數2.9萬人，創下新紀錄，「最近自己幾次失言都成為焦點，讓我更認真的準備夜夜秀，所幸沒有辜負大家的期待，應該還算好笑吧？」

前立委郭正亮在3日播出的政論節目《綠也掀桌》也談到此事，他認為，趙少康參加《賀瓏夜夜秀》是有加分的，賀瓏的節目不是在看題目，而是在看觀眾與來賓的互動，大家覺得趙跟得上節目節奏，被嘲弄或問到敏感問題時，也都有接招，比如黑道、統一、服貿等等，這些都是國民黨比較敏感的問題。

「年輕人其實不一定要求你的答案跟他一樣，他們最恨你在那邊閃，或者是不面對問題，因為那是人家關心的，你可以去做解釋，但是不能不面對。」郭正亮表示，賀瓏的節目尺度拿捏得不錯，有抓到大家想問的問題，整體氣氛算好，但現在要看侯趙配有無得分，已經不是去看基本盤。

郭正亮說，比如趙少康與對手蕭美琴的辯論，基本上大家本來就知道趙的反應很快，所以趙那天的表現算是正常水平，反而是蕭美琴比較加分，因為蕭很少把事情講完整，「人家是看對你的預期值，可是去參加年輕人的場子，受到這麼大的傳播，這個完全是侯趙平常碰不到的。」