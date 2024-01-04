侯友宜赴北農攤商送鳳梨、搶拍照展人氣　承諾上任設科技化設備

▲侯友宜4日至北農掃街拜票 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（4）日一早到台北農產公司批發市場拜票，黨籍立委參選人鍾小平、台北市長蔣萬安也陪同。侯抵達現場時，先至中控台向攤商拜年，接著則與北農攤商拜票，一路上不少民眾送上水果、蔬菜表示支持。侯友宜在致詞時提到，當選後會將北農設置現代化、科技化的設備，讓果菜公司有好的環境與條件，蔬果菜保存得到最好的冷鏈。

侯友宜約7點抵達北農現場，抵達前蔣萬安、鍾小平及北農董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘均在現場等待。侯在中控室向攤商拜完年後，他接著掃街拜票，一路上支持者不斷，也有攤商送上水果籃、鳳梨、蘿蔔等蔬果表達支持，也有民眾上前希望可以合影。

致詞時侯友宜說，他是基層出身，從小要幫爸爸在市場賣豬肉，果菜市場、環南市場對他都是感受最深的好地方，他學生時候當過伙委，也會來台北市這邊採買、買肉，未來台北果菜公司在產銷運作，代表大台北地區的消費地，未來他當總統會將設備現代化、科技化，讓果菜公司有好的環境與條件，蔬果菜保存得到最好的冷鏈。

侯友宜強調，他會了解大家的心聲並幫忙多做事，大家日子過不好、生意就不會好，他會成立經濟內閣，對內照顧民眾，生意做得多、生活才會好，他會拚經濟、拼民生，對外的事情，國際、兩岸、國安讓他來顧。決定台灣未來的就是政黨輪替，民主要制衡。

蔣萬安也說，北農是全國規模最大，交易量、交易制度最完善的批發市場，每天蔬果交易量達2500公噸，漁產每天2萬公噸，全國農漁產銷鏈最關鍵的批發市場，希望侯友宜到中央爭取更多建設與經費，照顧北農設備更新、攤商權益，市場正在進行改建，相關預算在議會審查，未來營運設備希望中央能支持，相信侯在市場基層出生，最能體會基層百姓的心聲與需求。



