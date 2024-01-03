桃市婦幼局、城鄉會首長宣誓　張善政：跨局處打造宜居之都

▲桃園市婦幼發展局長杜慈容、智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘今天上午宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今年元旦新成立的婦幼發展局、智慧城鄉發展委員會，今（3）日舉行新任首長宣誓就職，首任婦幼發展局長杜慈容、智慧城鄉發展委員會主任委員吳肇銘在市長張善政監視下宣誓就職。張善政表示，兩局處皆為全台首創，期勉2位新任首長能發揮所長，結合跨局處能量，展現1+1大於2的效益，共同努力打造桃園市成為宜居安居且永續發展的城市。

市長張善政今天上午主持市政會議，會中聽取婦幼發展局「桃園市公共托育推動成效與因應策略」專題報告，張善政指出，因應目前公共托育資源尚嫌不足，請各局處配合市府公有建物調配機制，盤點各行政區可活化空間，如社會住宅、市民活動中心、校園等，以供設置公共托育設施，其中學校建築是現有且最普及的，請教育局特別加強盤點作業。

張善政也提及，托育服務有賴於家長與工作人員建立良好信任關係，透過監管雲設備建置，疑似不當照顧事件發生時，能減少調閱影片時間，盡速進行調查，以釐清事件始末。婦幼發展局將公共托育設施導入監管雲設備，透過良性引導方式來推廣，鼓勵準公共托育機構設置相關設備，普及化設置於各托育中心，讓桃園的父母可就近、安心送托，打造桃園成為友善生養之都。

▲桃園市婦幼發展局長杜慈容在專題報告上說明公托改善方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

婦幼發展局局長杜慈容說，桃園是六都中最年輕的城市，市民平均年齡為41歲，桃園的出生人數也是六都最高，針對育兒父母最關心的托育問題，包括托育人員品質、公托中心數量、公托中心候補人數過多等，婦幼局未來將積極提出改善方案，支持家庭育兒。此外，截至去年年底，桃市共設置44處公共托育設施，其中22處公托中心、22處社區公共托育家園，可收托1,319名幼兒，預計今年再增設桃園民富、中路四號、楊梅埔心、楊梅四維、觀音草漯、平鎮義民等6處公托中心及龍潭凌雲國中、三坑國小、大園五權國小、大園國中等4處社區公共托育家園，共計54處公共化托育設施，可增加收托300餘名幼兒。

杜慈榮也強調，因應公托候補人數居高不下情況，今年起每年7月份將重新受理家長登記且重新抽籤，讓幼兒均享有公平候補權益。市府已提升托育人員待遇，調升幼保、幼教相關科系大學畢業之托育人員薪資至3萬8,000元，為六都第一，以鼓勵托育人員長留久任，穩定服務品質，打造友善育兒環境。