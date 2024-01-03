泰女3人組假觀光真運毒！行李編織布怪怪的　竟藏上億元海洛因

記者沈繼昌／桃園報導

2名泰國籍女子跟隨旅行團入境桃園國際機場，行李過X光機時被查出有異樣，財政部台北關人員會同航警局當場開箱發現，大批布匹夾帶第一級毒品海洛因企圖闖關，經清點後多達15.811公斤，市價粗估上億元，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，專案小組隨即在新北市某飯店查獲同團另名泰籍女子負責監控2泰女攜毒入關，3名泰籍女子經偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲2名泰國籍女子以旅行團名義入境桃園機場，海關與航警人員在隨身行李查驗出以布匹夾帶第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲海關與航警人員在2泰女行李查驗出以布匹夾帶第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，2名泰籍女子於去年9月1日參加旅行團行程來台旅遊，行前受運毒集團委託，行李夾帶第一級毒品海洛因入境桃園機場，經航警局安檢大隊、台北關人員察覺託運行李影像可疑，會同海關當場開箱查驗，2人託運行李箱內查獲以手工編織布匹夾藏第一級毒品海洛數十包共計15.811公斤。

▲海關與航警人員在2泰女行李查驗出以布匹夾帶第一級毒品海洛因15.811公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局人員立即報請桃園地檢署指揮偵辦，專案小組查出2泰女闖關期間全程由同團另名泰籍女子監控流程，隨即由航警局刑警大隊於新北市某處飯店查獲另名泰女到案，專案小組除起出15.811公斤海洛因毒品外，還查獲手機、行李箱與布匹等證物，其中手機內有3名泰女與運毒集團之間對話內容為證，3名泰籍女子經偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲2名泰籍女子以旅行團名義入境桃園機場，行李夾帶第一級毒品海洛因，偵訊後被移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，專案小組成員偵破泰國遊客參加來台旅行團，明目張膽以行李箱夾藏海洛因入境，所幸在檢警與海關共同努力下，及時「截毒於關口」，展現政府緝毒無假期及對毒品宣戰之決心，呼籲民眾切勿幫他人攜帶行李出入境，以確保國人健康安全，維護社會治安，讓不法集團無機可趁。