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張善政視察老街溪領航南橋至芝和橋整治工程　預計114／4月完工

▲張善政視察老街溪領航南橋至芝和橋整治工程

▲張善政視察老街溪領航南橋至芝和橋整治工程。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政25日率隊視察中壢區「老街溪領航南橋至芝和橋治理工程」表示，老街溪領航南橋至芝和橋為整治工程中相當重要的河段，總長約2.2公里，總經費7億3,009萬元，獲水利署支持補助4億9,720 萬元，其餘2億3,289萬元由市府自籌。

整治項目包括：新建護岸及水防道路、改建橋梁、維護生態環境等，預計114年4月完工，打造老街溪為友善親水環境，提供市民朋友一個親水、親近大自然的休憩空間，一步一腳印實現桃園宜居城市。

▲張善政視察老街溪領航南橋至芝和橋整治工程

張善政指出，老街溪從平鎮到中壢，市府規劃分段整治作業，先前已完成環北橋至高速公路橋河段，及預計明（113）年1月完工之高速公路橋至芝和橋河段，以提升河防安全、強化防洪強度為出發點，並將閒置河岸公有土地重新打造為結合在地使用需求的綠帶空間，相較於其他河段擁有更豐富的自然生態，將成為優質水岸活動場域，未來串連老街溪環北橋至領航南橋自行車步道，市民朋友可由平鎮騎乘自行車經中壢至青埔。

▲張善政視察老街溪領航南橋至芝和橋整治工程

水務局長劉振宇表示，本次「老街溪領航南橋至芝和橋治理工程」於今（112）年10月27日開工，以構築堤防以防範束洪流於河道內免氾濫成災為治理措施，於芝和橋下游至領航南橋右岸新建護岸及水防道路長約2,214公尺，並改建車路橋1座，完工後將有效改善河段通洪斷面、提升堤頂保護標準及降低溢淹風險。

包括立法委員魯明哲、市議員彭俊豪、水務局長劉振宇、中壢區長李日強、經濟部水利署第二河川分署副分署長王瑋等均一同出席。

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