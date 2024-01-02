環管處、海資處改制揭牌　張善政：努力邁向永續桃園

▲桃園市府「環境清潔稽查大隊」、「海岸管理工程處」今天起改制為「環境管理處」及「海岸及資源循環工程處」，今天由市長張善政揭牌啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（2）日主持「桃園市環境管理處與海岸及資源循環工程處聯合揭牌暨處長布達典禮」，張善政表示，因應中央組織環保署升格為環境部，提升對環境管理重視，桃園市率全國之先，今年1月1日起環保局轄下二級機關「環境清潔稽查大隊」及「海岸管理工程處」分別改制為「環境管理處」及「海岸及資源循環工程處」，是環境改革的重要里程碑，也是打造健康、乾淨的宜居環境之一大助力，新單位將攜手努力邁向永續桃園。

▲桃園市長張善政在揭牌啟用儀式上致詞，肯定清潔隊員多年來的努力與辛勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，原環境清潔稽查大隊有近3千位清潔隊員，不分晝夜進行市容維護、垃圾清運、資源回收、環境消毒、登革熱防治與清掃街道等工作，為市民提供整潔安全環境。升格為「環境管理處」後，不僅切合工作內容，更突顯其重要性。此外，環境管理處增設「勞安健康組」，統籌勞工安全衛生制度研訂及執行，提供隊員們友善職場環境與福利，並照顧其身心健康。

此外，市府更重視清潔隊員的福利，除組織調整，去年12月1日起，桃園市與雙北兩市同步調升清潔隊員獎金，清潔隊員獎金從每人每月新台幣8千元調升至1萬元整，駕駛安全獎金則由6百元調整至1千5百元整，給予清潔隊員們更多實質支持與肯定。

▲桃園市府「環境清潔稽查大隊」、「海岸管理工程處」今天起改制為「環境管理處」及「海岸及資源循環工程處」，揭牌後大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政強調，桃園是國內循環經濟重要城市，海岸沿線有許多重要設施，需要更完善環境維護管理，原海岸管理工程處改制為「海岸及資源循環工程處」，未來將統籌桃園市海岸工程、廢棄物設施、資源循環、環境保護設施等業務，致力於推動海岸發展與強化資源循環再利用。