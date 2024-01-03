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社會 社會焦點 保障人權

駕駛惡意逼車+急煞還比YA　桃警：罰2萬4再加記3點違規點數

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局日前接獲民眾檢舉惡意逼車、急煞迫使他人讓道等危險駕駛行為，經審核影像屬實，駕駛人任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，依照道路交通管理處罰條例第43條規定，除開罰24,000元外，還要加記違規點數3點，籲請駕駛人一旦被錄影拍照檢舉，警方經詳實審核後均會依規定告發，違規人將付出慘痛代價。

▲桃園警分局日前接獲檢舉，惡意逼車、急煞等危險駕駛行為，圖為去年7月一輛廂型車惡意逼車，影像都被後方機車行車紀錄器錄下。（圖／桃警提供）

▲桃園警分局日前接獲檢舉，惡意逼車、急煞等危險駕駛行為，圖為去年7月一輛廂型車惡意逼車，影像都被後方機車行車紀錄器錄下。（圖／桃警提供，下同）

桃園警方指出，去年7月底，一名騎士行經桃園區延平路直行時，一輛廂型車從左側超車後，不滿機車未讓道，竟在路中央急煞，隨即又蛇行往右閃，見機車向前再度往左切，沿途就是惡意逼車等危險駕駛行為，過程中廂型車駕駛還搖下車窗朝騎士比出YA的手勢，騎士事後以行車紀錄器畫面向警方檢舉。

▲桃園警分局日前接獲檢舉，惡意逼車、急煞等危險駕駛行為，圖為去年10月一輛小貨車惡意逼車，影像都被後方轎車行車紀錄器錄下。（圖／桃警提供）

此外，去年10月，一輛轎車行經桃園區藝文園區附近，一輛小貨車硬是左轉切入，轎車按喇叭示意，小貨車竟直接暫停在路中央，逼迫轎車讓道，事後還刻意慢行阻擋，轎車駕駛將行車紀錄器影片向警方檢舉。

桃園警方指出，民眾可以主動檢舉危險駕駛行為，只要備齊個人資料、違規事件發生時地、違規車輛車牌號碼等相關證據，例如圖片、影像等，即可到各縣市政府警察局官網檢舉。此外有駕駛非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停等方式危險駕車（即惡意逼車），經審核影像後均依照道路交通管理處罰條例第43條規定開罰，除製單處罰24,000元，還要加記違規點數3點。

桃園警方強調，危險駕駛除需負起行政責任外，亦有可能因觸犯公共危險罪章中的妨害公眾往來安全罪（刑法第185條 ）而需負相關刑責，其中行政責任部分，依據道路交通管理處罰條例第43條4項規定，駕駛人有危險駕駛行為，可處新台幣6,000～36,000元罰鍰，且得當場禁止駕駛人繼續駕駛，並吊扣汽車牌照6個月。如是因危險駕駛行爲而肇事，除罰款及吊扣牌照外，亦應吊銷駕駛人的駕駛執照。

如果是2輛以上的車輛共同為危險駕駛行為，或在路上競駛、競技者，針對駕駛人可處新台幣3萬～9萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛、吊銷其駕照（道路交通管理處罰條例第43條3項）。

另外有關刑事責任部分，若危險駕駛的行為嚴重，已妨礙道路通行、或是對公眾安全造成威脅，亦有可能構成刑法第185條的妨害公眾往來安全罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金。若因危險駕駛而肇事，致人死亡或重傷者，亦可能被依刑法第185條2項的規定加重處罰。

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