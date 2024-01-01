元旦升旗典禮　張善政：四大願景六大施政重點打造新桃園

▲前總統馬英九受邀出席桃園市元旦升旗典禮。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市慶祝113年元旦升旗典禮，1日於市府前廣場展開，前總統馬英九受邀出席，市長張善政表示，新的一年，市府團隊將針對「好通勤、好工作、好就學、好生活」四大願景加大力道投入，以遠見規劃城鄉風貌和交通建設，引進更多元的產業，讓市民朋友有更好的就業選擇及環境，將桃園打造為全台最亮眼的城市。

張市長指出，回首檢視桃園市政建設，包含醫療資源分布不均、污水下水道普及率低、未有市政園區等，均是未來努力的方向。此外，因應「智慧科技」時代，將規劃以「產業、交通、建設、永續、智慧、觀光文化」等六大領域作為施政重點。

面對極端氣候，市府將整理桃園的埤塘與水圳，保護優美的自然景觀、豐富的人文內涵，以此達到永續發展，努力邁步向前行。前總統馬英九指出，張市長過去一年間完成超過150項大小政策，其中率先六都實施「代理教師全年聘期」，引起各縣市跟進，中央亦修法，帶動台灣教育改革；並實施「國中小免費營養午餐政策」，照顧學生健康，做到食材營養安全、家長負擔減輕等目標。

另外，桃園也率全國之先成立「婦幼發展局」於今日正式運作，此為我國第一次有地方政府成立專責處理婦女與幼兒事務的機關，他要為張善政市長這項創舉大聲喝采。桃園元旦升旗活動，邀請金曲歌王殷正洋、忠貞新村國旗屋負責人張老旺、以及建德國小合唱團老、中、青三代一同領唱國歌，同時邀請中華民國陸軍專科學校戰鼓隊、開南大學及新興高中學生合力展開巨幅國旗，在新的一年共同為桃園描繪嶄新的展望。

包括前總統馬英九、立委張育美、萬美玲、桃園市議會副議長李曉鐘、市議員于北辰、林政賢、陳美梅、黃婉如、黃瓊慧及市府團隊等均一同升旗典禮。