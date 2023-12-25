張善政就職週年成果分享　四大願景打造宜居桃園

▲張善政就職週年成果分享，以四大願景打造宜居桃園。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政25日於「就職週年施政成果分享會」表示，市府將由「好通勤、好工作、好就學、好生活」4大願景，打造未來桃園可能的樣貌，也是支撐宜居桃園背後的4股力量，並規劃以產業、交通、建設、永續、智慧、觀光文化等6大領域為施政重點，希望讓市民安居樂業，讓桃園成為全方位的國際級都市。

張市長指出，10年前桃園人口數204萬人，10年來增加27萬人，每日有270萬人在市內通勤、50萬人跨區往返；桃園工廠數1.2萬為六都第一，過去10年機動車輛數成長34萬輛，為六都最快，人口粗出生率7.71%為六都最高，這些基礎都非常亮眼，代表桃園是蓄勢待發的城市，但也相對面臨成長的陣痛。

而目前桃園大眾運輸僅一條機場捷運，且公車路線及班次不夠密集、沒有市府闢建的快速道路，另外產業需要再提升智慧性與多元化程度，這都是桃園提升成國際級都市的挑戰。因此，市府以六大領域為施政重點，希望將桃園打造成為不一樣的城市。

六大領域施政重點除交通要改善外，亞洲新矽谷是未來桃園的發展目標，同時產業必須更多元化；市立醫院、下水道等基礎設施必須持續加強；推廣對環境友善的產業；智慧科技必須融入施政產業、民生及教育當中；桃園好山好水，觀光與多元族群文化必須加以彰顯。

在六大主軸下，希望讓市民安居樂業，也培養最有競爭力的下一代。有關桃園未來願景，張市長談到，在「好通勤」部分，大眾交通運輸是桃園未來重要的基礎，市府將以綠色運具配合TOD完善人本運輸網絡，包括捷運綠線、桃園鐵路地下化正在如火如荼進行，其他多條捷運也陸續在爭取行政院核定，未來將持續闢建多條捷運。同時桃園也需要區域間的交通串聯，市府規劃新設5條快速道路，包括城中快線、新梅龍、環城西路、桃北、板龍等，以及多條主要幹道，期盼將桃園的區域交通構築成更完整的路網。

上任一年中，張善政說，市府推動偏心左轉路暢計畫，以低預算、智慧與想像力改善塞車問題，平均交通滯留時間減少六分之一，10個重要路口滯留時間減少約9秒，今（112）年也完成規劃100處偏心左轉路口，已完成改善逾8成；同時，TPASS通勤月票、A22老街溪站通車、YouBike前60分鐘免費、YouBike2.0上路、YouBike2.0E電輔車明年2月上路等，都是市府團隊在交通部分改善的成果。

在「好工作」部分。桃園產業過度仰賴傳統製造業，且智慧化、多元化程度不足，市府參照行政院六大核心戰略產業，規劃桃園在不同區域推動國際物流、航空、循環經濟、綠能、智慧電動車、太空衛星、亞洲新矽谷、半導體及國防等產業。同時也打造優質的青創環境，希望讓青創團隊未來在元宇宙等領域中能有非常好的發揮，並大力輔助新住民的就業與產學合作、工地3D安全網也在多處試辦。此外，市府日前宣布全國首創的大客車駕駛「受訓即就業」專案培訓計畫，明（113）年並將成立智慧製造服務中心，從招募的創新做法至產業轉型都有非常好的規劃，為桃園優質的工作環境打下非常好的基礎。

在「好就學」部分，張市長說明，校園的建設包括軟硬體方面，在硬體面，目前許多學校面臨總量管制的難關，市府持續努力推動學校擴建或新闢學校。同時，桃園市立兒童美術館（青埔館）即將開幕、通學步道持續加強設置，智慧科技圖書館也預計明年於青埔動工。

在軟體面，今年暑假市府推動科普、道德、美學、雙語及語文教育等夏令營，設法補強課綱中未能涵蓋之處，明年並將以遠距等方式推動非山非市課後科普教育，希望透過軟硬體並進，讓下一代更具有競爭力。此外，也推出國中小免費營養午餐、代理教師全年聘期、5歲幼兒教育助學金等政策。

在「好生活」部分，張市長指出，未來鐵路地下化騰空路廊將打造長約16公里的都市綠園道，相信將成為亮點廊帶、帶動都市改造。市府並規劃將海岸打造為珍珠海岸廊帶，桃園山林也非常漂亮，市府將開闢大龍門廊帶及山林體驗廊帶。而在開闢及整理觀光資源時可能面臨土地使用的限制，尤其在新屋、觀音等區域，市府將逐漸放寬使用規範，讓其符合未來觀光願景，也將持續向中央爭取支持籌設北橫國家級風景區。

張市長總結，就職一週年，市府團隊已完成超過150項大小政策，為未來打下優質基礎，並獲得廣泛回響，包含婦幼發展局即將揭牌、擴大肺癌篩檢計畫等。明年將啟動至少179項政策，相信市民朋友也會有相同的感受。張市長強調，要升級為國際都市，未來必須完成包括空間改造、提升交通路網、產業結構多元化、掌握國際淨零碳排趨勢、打造桃園觀光生態綠廊等，桃園都準備好了。