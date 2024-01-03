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19歲男「無套嘿咻」14歲女友　她想吐才知懷孕...判賠25萬

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年與未滿16歲少女交往後成為男女朋友，去年4月起交往期間多次趁2人獨處時以指侵、愛撫等，甚至上摩鐵至少3次無套嘿咻，還摸胸猥褻，少女突然孕吐才發現懷孕，趕緊回家告訴媽媽。桃園地院審理時，林男坦承犯行，因林男同意賠償並同意以25萬元和解，獲得少女原諒，法官審結依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪共3罪，應執行徒刑5月，緩刑3年；1次對未滿16歲女子為猥褻罪，判處徒刑2月，全案還可上訴。

檢警調查，19歲的林姓男子去年透過網路認識還未滿16歲的少女，因少女稚嫩可愛，林男一見傾心，2人交往後成為男女朋友，去年4月30日上午9時許，少女到林男住處，林男趁家中無人，2人相互愛撫，林男對少女指侵得逞；同年6月12日上午9時許，少女再度拜訪林男住處，林男情不自禁，在未違背少女意願下，對少女無套嘿咻得逞。

同年6月19日上午10時許，2人共赴桃園市某汽車旅館，林男二度以無套對少女嘿咻得逞；同年6月25日上午9時許，少女再度拜訪林男住處，林男脫去少女衣服，撫摸其胸部對猥褻時，少女突然覺得想吐，才發現懷孕，媽媽獲悉後氣得報警提告。

桃園地院審理時，林男坦承犯行，並於法院審理中已與少女及其母以25萬元達成和解，法官審酌林男未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因一時失慮，致罹刑典，且與少女及其母親達成和解，審結依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪共3罪，應執行徒刑5月，緩刑3年；1次對未滿16歲女子為猥褻罪，判處徒刑2月，還可上訴。

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