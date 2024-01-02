選前11天藍營桃園路口拜票　「不會打仗」趙少康提5保證

▲國民黨提名副總統候選人趙少康今天清晨在桃園市龜山區萬壽路口處陪同立委候選人牛煦庭向民眾拜票，提出「不會打仗」等5項保證，爭取選民支持認同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

響應國民黨中央發起全國串連路口拜票活動，藍營大動員在桃園市57個路口同步舉行，副總統候選人趙少康、桃園市長張善政前往龜山區、楊梅區與立委候選人牛煦庭、涂權吉同台在路口拜票；趙少康提出包括「不會打仗、台灣和平、經濟繁榮、政治清廉、子孫幸福」等5項保證，爭取選民支持與認同。

這場藍營全國串連路口拜票活動，今（2）日上午7時30分至8時30分，於全台368個鄉鎮市區的1139個路口舉行，桃園市在全市57個路口同步舉行，包括六個選區立委候選人與黨籍市議員、幹部與支持者參與，希望透過路口拜票向全民懇託爭取支持，並展現團結勝選氣勢。

副總統候選人趙少康今天一早抵達龜山區萬壽路一段，陪同第一選區立委候選人牛煦庭同台拜票，趙、牛站在肥皂箱上向來往人車揮手並請安問好，拜託大家支持3號侯康配與3號牛煦庭。

趙少康指出，總統選侯康、大家都「好康」，並提出「不會打仗、保證台灣和平、保證經濟繁榮、保證政治清廉、保證子孫幸福」等5項保證，希望爭取民眾認同與支持。

▲桃園市長張善政今天一早在楊梅區中山北路與環東路口處陪同立委候選人涂權吉向民眾拜票，爭取民眾支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有媒體提問有關民調落後等議題時，趙少康表示，民調高高低低，受到屏東縣議長周典論被收押等因素影響，藍營基層感受到白色恐佈，很多人不願受訪表態。趙少康也抨擊，民進黨總統候選人賴清德發言指中華民國或中華民國憲法是災難，將為台灣帶來兵凶戰危，他要鄭重呼籲，這場選舉並非投票給侯康配，而是戰爭與和平的選擇，也是為自己的命運與家庭、孩子而投，選民一定要思考清楚，不要選完後再後悔就來不及了。

▲藍營第五選區立委候選人呂玉玲今天在路口向民眾拜票，以爭取民眾支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長張善政一早也陪同第二選區立委候選人市議員涂權吉在楊梅區中山北路一段和環東路交叉路口拜票，展現藍營團結必勝決心，其餘第三選區（中壢）立委候選人魯明哲、第四選區（桃園區）立委候選人萬美玲、第五選區（平鎮、龍潭）立委候選人呂玉玲、第六選區（大溪、八德、復興、中壢區興仁等12里）候選人邱若華也都與支持者集結各自選區路口向民眾懇託爭取支持，希望在最後11天關鍵時刻全力衝刺以拉抬選情。