　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《超人力霸王》已正名24年！內行揭密：從來都不叫鹹蛋超人

▲鹹蛋超人。（圖／CFP）

▲《超人力霸王》是許多人童年回憶。（圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

日本經典動畫片《超人力霸王迪卡》（Ultraman Tiga）在台灣播映時曾一度叫做《鹹蛋超人迪卡》，招牌的紅配銀色的戰士裝與橢圓發光眼球成為許多人的童年回憶。對此，有網友透露，近日發現親戚小孩都稱呼鹹蛋超人為「超人力霸王」，讓他大感困惑，上網查詢才發現正名運動早在24年前就開始了。貼文一出，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他日前帶親戚小孩經過某間超商，小朋友看到裝潢後就瞬間被吸引，一直吵著要進去參觀，還說這是「超人力霸王迪卡、歐布」，且個個如數家珍，讓他一時納悶「一開始聽到超人力霸王還不知道是什麼東西，後來才知道原來就是鹹蛋超人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，後來他上網爬文，才得知「鹹蛋超人」早在2000年時就正名為「超人力霸王」，驚訝直呼自己一直不是超人力霸王的粉絲，完全不知道已經正名，還一直稱呼是鹹蛋超人，「大家都知道鹹蛋超人台灣的正確譯名是超人力霸王嗎？然後奧特曼是中國地區的翻譯，我也是查了才知道...」

▲原PO透露，鹹蛋超人早在24年前就已正名為《超人力霸王》。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO透露，鹹蛋超人早在24年前就已正名為《超人力霸王》。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上引發不少網友討論，紛紛表示「跟神奇寶貝正名成寶可夢一樣」、「感覺他比較沒有像寶可夢、哆啦a夢官方一樣，強制中文的翻譯都要相同，所以才會現在大家各種譯名稱混用」、「其實鹹蛋超人一直都不是正確譯名，是民間的戲稱，但是這個叫法真的太紅了導致很多人以為真的是這樣叫」。

另外，也有不少習慣叫「鹹蛋超人」的網友指出，「我還是習慣叫他鹹蛋超人哈哈，超人力霸王有點拗口」、「好的，鹹蛋超人」、「對我來說眼睛長那樣的一律叫鹹蛋超人」、「知道超人力霸王，但是還是會講鹹蛋超人，一直都知道很多隻，但是永遠分不清楚」。

ET快訊
魔獸新東家揭曉！　不是台灣
機師女兒曝「父親3告誡」　12萬人朝聖讚爆
羽田機場2機相撞爆炸！5罹難者身分曝光
林靖恩砸電視、打破桌子　房內畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《超人力霸王》已正名24年！內行揭密：從來都不叫鹹蛋超人

快訊／23:05台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度2級

羽田機場跑道關閉「華航2航班受影響」　延後起降時程出爐

跨年聚會「找小網紅做全套」　女三觀被震碎：一堆已婚富二代

蔡正元指高端佐劑具毒性　羅一鈞無奈：是多次澄清謠言！籲主動刪除

婆婆情勒「堅持連假塞車陣！」一上路秒翻舊帳　過來人淚曝真相

高端公開合約？薛瑞元：儘可能說服　疾管署再駁「一路開綠燈」質疑

流感單周近11萬人就醫！4年來最高點　逢春節新冠雙高峰「疫情夾擊」

日航擦撞海上保安廳飛機　學者指「飛航管理員」可能有失誤

原來愛情這麼傷！談戀愛「最容易吃虧」TOP3星座女

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

日本7.6強震24死!直擊海嘯猛衝 樓塌活埋多人 ｜20240102 ET午間新聞

前職棒球星張誌家驚傳猝逝　母淚崩：去看孩子最後一面

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店砸電視遭趕　坐ATM旁不走畫面曝

《超人力霸王》已正名24年！內行揭密：從來都不叫鹹蛋超人

快訊／23:05台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度2級

羽田機場跑道關閉「華航2航班受影響」　延後起降時程出爐

跨年聚會「找小網紅做全套」　女三觀被震碎：一堆已婚富二代

蔡正元指高端佐劑具毒性　羅一鈞無奈：是多次澄清謠言！籲主動刪除

婆婆情勒「堅持連假塞車陣！」一上路秒翻舊帳　過來人淚曝真相

高端公開合約？薛瑞元：儘可能說服　疾管署再駁「一路開綠燈」質疑

流感單周近11萬人就醫！4年來最高點　逢春節新冠雙高峰「疫情夾擊」

日航擦撞海上保安廳飛機　學者指「飛航管理員」可能有失誤

原來愛情這麼傷！談戀愛「最容易吃虧」TOP3星座女

《超人力霸王》已正名24年！內行揭密：從來都不叫鹹蛋超人

懸掛選舉廣告控警施壓　新北警澄清：預防遭破壞造冊

快訊／日本能登半島凌晨又有餘震！最大震度5強

7.6強震日本地殼變了！衛星照拍下　輪島市「地面隆起4公尺」

紐約羅斯福島傳「神秘爆炸」原因不明！官方證實：發生1.7級地震

羽田機場大火已撲滅　東京消防廳：17人傷修正為14名乘客嗆傷

Jennie首談離開老東家YG心聲！　認了「想更自由活動」自信：我做得到

HIV感染「潛伏期恐達10年」！醫籲72小時內做1事：保護力達80%

福斯「明星車款Golf」問世50周年！全新小改款預告1月底海外亮相

2機相撞「塔台對話」曝！巡邏機疑闖降落跑道　傳出機師顫抖聲

太冷了！萌貓對暖扇鞠躬取暖　「認真烤腦袋」網笑：想燙頭髮

生活熱門新聞

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

即／23:05台灣東部海域規模4.3地震　最大震度2級

婆婆情勒堅持連假塞車陣！過來人淚曝真相

跨年聚會「找小網紅做全套」　女三觀被震碎

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

年輕人領錢了！爽拿500元

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

羽田機場跑道關閉　華航2航班延誤

跨年後好多人生病！幾乎都發燒　醫：疫情升溫

醫：恐現史上最少龍子誕生年

日航擦撞海上保安廳飛機　學者指「飛航管理員」可能有失誤

羽田機場飛機起火！學者：很少見

更多熱門

相關新聞

全台首間「超人力霸王」超商在台北！

全台首間「超人力霸王」超商在台北！

超人力霸王粉絲快看！來到2023年底，全台首間「超人力霸王」主題超商也開了，從店外觀到店裡的天花板、座位區到商品區等，通通都能看見超人力霸王的設計，且店內還販售限定超人力霸王閃耀迪卡（金色版），還將舉辦2場超人力霸王見面會，只要消費滿額就能一起合影，粉絲一定要衝。

臺北國道馬拉松跟著超人力霸王一起奔馳！

臺北國道馬拉松跟著超人力霸王一起奔馳！

中國《超人》舞台劇觀眾鬧事

中國《超人》舞台劇觀眾鬧事

吃毒菇「見手青」！屁男幻想變成鹹蛋超人

吃毒菇「見手青」！屁男幻想變成鹹蛋超人

《超人力霸王德卡》3主角群現身信義區

《超人力霸王德卡》3主角群現身信義區

關鍵字：

超人力霸王鹹蛋超人

讀者迴響

熱門新聞

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

羽田機場2機相撞！5罹難者身分曝光

魔獸新東家揭曉　將效力菲律賓球隊

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

日航負責人道歉　撞機列「飛安事故」調查

快訊／海保廳飛機6機組人員「5人罹難」

日本強震「報應來了？」主播下場慘

李泳知致歉SEVENTEEN海外粉絲

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

楊紫瓊親上火線「公開嬰兒身份」

更多

最夯影音

更多
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面