《超人力霸王》已正名24年！內行揭密：從來都不叫鹹蛋超人

▲《超人力霸王》是許多人童年回憶。（圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

日本經典動畫片《超人力霸王迪卡》（Ultraman Tiga）在台灣播映時曾一度叫做《鹹蛋超人迪卡》，招牌的紅配銀色的戰士裝與橢圓發光眼球成為許多人的童年回憶。對此，有網友透露，近日發現親戚小孩都稱呼鹹蛋超人為「超人力霸王」，讓他大感困惑，上網查詢才發現正名運動早在24年前就開始了。貼文一出，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他日前帶親戚小孩經過某間超商，小朋友看到裝潢後就瞬間被吸引，一直吵著要進去參觀，還說這是「超人力霸王迪卡、歐布」，且個個如數家珍，讓他一時納悶「一開始聽到超人力霸王還不知道是什麼東西，後來才知道原來就是鹹蛋超人」。

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原PO透露，後來他上網爬文，才得知「鹹蛋超人」早在2000年時就正名為「超人力霸王」，驚訝直呼自己一直不是超人力霸王的粉絲，完全不知道已經正名，還一直稱呼是鹹蛋超人，「大家都知道鹹蛋超人台灣的正確譯名是超人力霸王嗎？然後奧特曼是中國地區的翻譯，我也是查了才知道...」

▲原PO透露，鹹蛋超人早在24年前就已正名為《超人力霸王》。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上引發不少網友討論，紛紛表示「跟神奇寶貝正名成寶可夢一樣」、「感覺他比較沒有像寶可夢、哆啦a夢官方一樣，強制中文的翻譯都要相同，所以才會現在大家各種譯名稱混用」、「其實鹹蛋超人一直都不是正確譯名，是民間的戲稱，但是這個叫法真的太紅了導致很多人以為真的是這樣叫」。

另外，也有不少習慣叫「鹹蛋超人」的網友指出，「我還是習慣叫他鹹蛋超人哈哈，超人力霸王有點拗口」、「好的，鹹蛋超人」、「對我來說眼睛長那樣的一律叫鹹蛋超人」、「知道超人力霸王，但是還是會講鹹蛋超人，一直都知道很多隻，但是永遠分不清楚」。