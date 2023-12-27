全台首間「超人力霸王」主題超商！限定賣金色閃耀迪卡　還有見面會

▲台北7-11榮鑫門市為全台首間「超人力霸王」主題超商，同時也是7-11第100間肖像主題店。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

超人力霸王粉絲快看！來到2023年底，全台首間「超人力霸王」主題超商也開了，從店外觀到店裡的天花板、座位區到商品區等，通通都能看見超人力霸王的設計，且店內還販售限定超人力霸王閃耀迪卡（金色版），還將舉辦2場超人力霸王見面會，只要消費滿額就能一起合影，粉絲一定要衝。

7-11榮鑫門市（台北市中山區建國北路三段89號91號1樓）大變身為全台首間「超人力霸王」主題特色店，而這間店同時也是7-11第100間肖像主題店。

至今已有56年歷史的《超人力霸王》，近年來成為小朋友界新的超級英雄，主題店以初代超人力霸王ULTRAMAN、超人力霸王迪卡TIGA以及超人力霸王傑洛Zero為主要設定角色，並於柱面設計、天花板將歷代受歡迎影集經典橋段重現，外牆還有大面拍照區滿足打卡需求，IP主題櫃位更用歷代超人胸甲為設計發想，販售MEA-042SP超人力霸王& Gurihiru系列超人力霸王閃耀迪卡(金色版)。

▲從店外到店內都能看見滿滿的超人力霸王設計。



▲▼主題店以初代超人力霸王ULTRAMAN、超人力霸王迪卡TIGA以及超人力霸王傑洛Zero為主要設定角色。



▲座位區椅子也呈現細節。



不僅如此，7-11榮鑫門市還將舉辦超人力霸王見面會，超人力霸王布雷薩將在12月29日16:30～17:10登場，只要在12月26日18:00起至12月29日16:10止於榮鑫門市購買超人力霸王系列商品，單筆消費達1000元(含)以上即可合影，限量名額40名；超人力霸王則將在2024年1月13日13:00～14:00現身，凡於2024年1月10日11:00起至1月13日12:50止於榮鑫門市購買超人力霸王系列商品，單筆消費達1000元(含)以上即可合影，限量名額40名。

▲7-11榮鑫門市販售限定「MEA-042 SP超人力霸王閃耀迪卡(金色版)，售價349元。



另外，為歡慶全台7-11世界卡通肖像主題店100店成就達成，2024年1月10日起消費者凡到主題店買肖像週邊商品滿500元，即贈歡慶100店限量紀念小氣球 (贈完為止)；7-11邀請消費者於跨年連假期間一同參與百店巡禮活動，最高還可抽icash2.0儲值金1萬元。

▲Ｍia C‘bon金門太湖店正式開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）



Ｍia C‘bon搶進金門昇恆昌金湖廣場1F開店，「金門太湖店」佔地300多坪，耗資5000多萬打造而成，賣場提供26大品類近萬件商品，且特意以金門人最愛「日本貨」、「生鮮水果」、「高穩定性」作為主打，6成進口商品中有2成是日本商品，像是有日本福岡Mild 130蜜柑，日本山形縣法蘭西施梨、日本奈良3色草莓等，首波數量有限、售完為止。

▲Ｍia C’bon金門太湖店開幕。

▲開幕首日有限量金門限定風獅爺彩繪麻布袋福袋等搶。

Ｍia C‘bon金門太湖店也祭出限定超殺優惠，開幕首3日（12月27日至12月29日）開賣限量499元福袋，福袋商品總價值高達1500元以上，每日限量100組，每人限購1組，首日更可獨家獲得金門限定風獅爺彩繪麻布袋，上午11時發放號碼牌瓶號碼牌購買。

今（27）日還有「單筆消費滿888元免費玩扭蛋1次（有機會抽中5000元購物金）」、「單筆消費滿599元（消費金額不含開幕福袋）送金門限定版米信封1份，限量700份」等2大好康，今日及明（28）日再加碼搶「匠和牛日本黑毛和牛肩小排燒肉／匠和牛日本黑毛和牛肋眼牛排／澳洲冷藏榖飼板腱牛排買1送1」。

▲和牛限時2天買1送1。

12月30日限時1天推「單筆消費滿599元送酷椰嶼椰子芒果汁1瓶，限量360瓶」、「單筆消費滿499元送Ｍia C’bon時尚購物包，限量200名，每人限領1個」；12月31日限時1天推「單筆消費滿499元送Ｍia C‘bon時尚迷你包，限量200名，每人限領1個」、「單筆消費滿1000元送法奇歐尼莊園葡萄籽油1瓶，限量150瓶」。

除外，即日起至2024年1月7日還可享「Ｍia Caf’e買1送1」，包括LAVAZZA拿鐵、珍珠鮮奶茶、西西里咖啡通通有買1送1，開放冷熱互換，每人限購5杯，售完為止）；即日起至2024年1月9日可享「消費不限金額台灣玉女小番茄加購價179元／MACRO天然喜馬拉雅山岩鹽加購價99元；即日起至2024年12月31還有「社區回饋9折優惠」，凡每周三購物滿499元直接打9折，限金湖鎮里民。