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吃毒菇「見手青」！屁男幻想變成鹹蛋超人　頭暈想吐還看見怪物

安徽滁州男子稱吃了見手青後產生幻覺彷彿鹹蛋超人一樣。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻）

▲男子稱吃了「見手青」後產生幻覺，彷彿變成鹹蛋超人一樣。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻）

圖文／CTWANT

有些蘑菇沒煮熟會產生毒性，甚至會讓人出現幻覺。近大陸一名男子就出於好奇，網購了毒菇「見手青」想要嘗試看看，沒想到真的讓人頭暈想吐，更稱在幻覺中成功看見了怪獸，而自己則像是變成「鹹蛋超人」一樣拯救了宇宙。對此，有些網友打趣想「玩玩看」，但也有不少人擔憂毒物恐將造成肝腎受損。

根據陸媒《白鹿視頻》的報導，大陸安徽滁州昨（16）日有一名男子由於中毒進了醫院，當事人辛男表示，這段時間看到很多吃見手青的，而自己也想網購嘗試一下，當日下午肚子就開始不舒服，甚至頭暈噁心、看東西還有重影，幸好緊急就醫後只是輕微中毒，晚上就痊癒了。不過，辛男孩興奮地介紹，他在幻覺裡看見了怪獸，自己變成迪迦奧特曼（台灣俗稱鹹蛋超人），拯救了宇宙，感覺很棒，而且見手青很好吃，下次煮熟了還會再吃。

對此，有不少網友突然躍躍欲試，紛紛表示也想要嘗試一下，更開玩笑「人生中有如此一次經歷，也不枉此生了」、「老闆，來一份變形金剛口味的」；但也有人相當清醒，認為毒性物質可能導致肝腎受損，且致幻的感覺就如同吸毒一般會是一條不歸路，甚至可能直接致命，不該輕易藉此來演戲、譁眾取寵。

據《中文百科知識》的介紹，「見手青」是野生牛肝菌類的一種，因菌肉碰傷後呈現靛藍色而得名。見手青為雲南常見的菌類，一般在雨季後上市，而雲南民間認為，在料理時應注意食用油足量、烹飪時間夠長、足夠的大蒜等等，若是烹飪不當，可能會造成中毒、產生幻覺。

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