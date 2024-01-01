如何強化國防？吳欣盈喊薪資要更高　美、星現役軍人「機票有榮譽」

記者袁茵／台北報導

副總統候選人辯論會1日下午2時登場，針對台灣如何強化國防議題，民眾黨副總統候選人吳欣盈說明民眾黨的國防最大願景「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，並認同將國防預算拉到GDP的3％，但也認為台灣的軍人已經不多，要有更好的待遇、薪資要更高，國際上非退休軍人，機票都會有榮譽，「所以要好好照顧我們這些軍人。」

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈辯論會回應國防政策議題。（圖／公視）

副總統候選人辯論會進入媒體提問環節，《民視》提問有關中國對台灣軍事威脅，台灣如何強化國防議題，台灣國防預算從3500多億到現在6000億，表面上看起來創下歷史新高，但佔台灣GDP才將近2.5%，相較南韓都有2.8％，新加坡甚至是3.2％，其實美國也希望台灣國防預算達到3％顯示台灣在強化國防還有很大努力空間。

《民視》提及，想請教3位副總統候選人，是否支持繼續投資國防？有哪些可以再強化？例如這幾年在做的潛艦國造、國機國造等，加上義務役役期從4個月恢復成1年，請教3人對此看法？

吳欣盈回應，民眾黨國防政策是發現到台灣面臨的問題，就是兩岸軍力逐漸失衡，軍購弊案連連，還有留營率低，以及部隊人力嚴重不足問題，而民眾黨的國防最大願景為「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，且同時對國防目標是「面對強敵不被擊垮，而堅持作戰的軍隊」，全民要信任能戰勝的軍隊，落實國防、建立友軍的合作軍隊，從實體改革部分，想要朝實戰化、專業化、合理化、透明化的方向改革，也認同軍方花費要拉到GDP 3％。

吳欣盈指出，剛剛講到志願役與軍人部分，她可以順便分享下，上個月在政大跟學生們做票選活動時，只有四分之一的學生願意說要作戰，其他就是「你ok我先上」這種答案，一般民眾是不要打仗的。

吳欣盈稱，關於志願役、義務役的分配，從台海部分是以志願役為主，義務役是作為備守、戰力消耗補充，「再來我覺得最重要是軍人已經不多了，要有更好的待遇，薪資也要更高，在國際上，美國、新加坡就算是現有軍人，而不是退休的軍人，他們機票等等都會榮譽給他們坐，所以要好好照顧我們這些軍人。」