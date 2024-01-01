讚趙少康政治金童、吳欣盈熱衷國際事務　蕭美琴：願邀請共商國是

▲民進黨副總統候選人蕭美琴辯論會回應台灣媒體風氣的問題。（圖／公視）

記者江采蓁／綜合報導

2024副總統候選人電視辯論會今日登場，在媒體提問階段，TVBS資深主持人錢怡君問到，台灣媒體選舉風氣負面，如何讓台灣更團結，不要加劇社會對立氛圍，此外，也請他們說出另外兩組候選人的優點。民進黨副總統候選人蕭美琴表示，國民黨副總統候選人趙少康是「政治金童」，民眾黨副總統候選人吳欣盈則熱衷國際事務，若當選，她願意邀請兩位一起共商國是。

蕭美琴表示，社會上有很多的分化和對立，一部分是因為中國認知戰想要達到的目標，很多國家也面臨到這個挑戰，新興社群平台的凝聚造成物以類聚，我們變得比較難和不同理念的人溝通，因此，她認為，總統、副總統應該正視這個問題，製造更多不同理念能對話的平台。

蕭美琴提到，如果當選，做為副總統，她願意邀請趙少康、吳欣盈一起共商國是；在總統允許之下，她願意將這次總統選舉政見中的共識一起合作努力，理念不同的地方一起溝通討論，讓未來的執政團隊參考。

蕭美琴強調，她一直秉持希望台灣能夠更團結、更和諧，所以她也不想以散布仇恨的方式打選戰，所以他們始終是提出國家願景，來獲得更多人支持。

針對其他兩組候選人的優點，蕭美琴讚美趙少康是「政治金童」，口才非常好；吳欣盈則對國際事務非常熱衷，也有為國家奉獻的理想，這點她也非常敬佩。但她強調，總統選舉不是政論節目，應該要共同討論國家政策的發展。