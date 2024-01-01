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全台唯一跨河煙火！新北元素點亮河景夜空　1314璀璨煙火迎龍年

▲新北元素點亮河景夜空 1314璀璨煙火迎龍年。（圖／新北市文化局提供）

▲閃耀新北圈起1314跨河煙火。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府「閃耀新北圈起1314跨河煙火」活動12月31日晚間在淡水、八里兩岸熱鬧登場，自下午3時起活動不間斷，包括跨河煙火、流行音樂、親子互動演出、人文地景漫遊及特色文創市集等，活動場域橫跨淡水漁人碼頭、海關碼頭以及八里左岸公園。劉和然副市長代理市長晚間現身帶領市府團隊與民眾，一同迎接在晚上20點24分準時升空、長達13分14秒的海景煙火，吸引45萬人潮一起倒數，點亮淡水八里兩岸夜空，驚嘆聲不斷。

新北市政府表示，下午3時起漁人碼頭的精采表演、暖心市集及多款藝術裝置網美打卡點，已吸引大量人潮湧入，現場提供新北在地品牌美食、排隊餐車、手作小物等，漁人碼頭、海關碼頭以及八里左岸公園三地表演卡司包括YOYO家族、馬戲之門、最萌人偶OPEN將、法蘭黛樂團、Leo王等輪番上陣獻演。

▲新北元素點亮河景夜空 1314璀璨煙火迎龍年。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市副市長劉和然（左4）代理市長晚間現身帶領市府團隊與民眾，一同迎接在晚上20點24分煙火準時升空。

12月31日下午4時15分開始，漁人碼頭主舞台由影歌視三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵共同擔綱主持，將現場氣氛炒到最高點，新北限定獨家藝人温嵐、趙詠華、鄭怡、林俊逸等輪番上陣HIGH唱，20時24分煙火施放13分14秒後，由金曲歌王許富凱壓軸與新北市新北高中音樂班跨界演出，帶來絕美聽覺饗宴。

今年煙火除延續前兩年取「一生一世」美好寓意總長施放13分14秒外，煙火總發數超越前兩年，還有新北獨家客製化煙火，呈現淡水阿給、九份紅燈籠、黃金瀑布等造型，另以「大河」、「大橋」為設計發想並結合「大龍」元素，更以光束結合煙火模擬呈現淡江大橋未來樣貌。

副市長代理市長劉和然表示，市府團隊每年都絞盡腦汁想要呈現給市民朋友一場精采的年終饗宴，跨河煙火活動今年已邁入第3年，今年除了在淡水、八里兩岸河畔帶來精彩演出之外，煙火更是特別精心設計。新北市不斷再前進，預計於2025年完工通車的淡江大橋，將使淡水、八里兩岸的交通更順暢。

▲新北元素點亮河景夜空 1314璀璨煙火迎龍年。（圖／新北市文化局提供）

▲新北元素點亮河景夜空 1314璀璨煙火迎龍年。（圖／新北市文化局提供）

▲新北元素點亮河景夜空 1314璀璨煙火迎龍年。（圖／新北市文化局提供）

▲新北元素點亮河景夜空 1314璀璨煙火迎龍年。（圖／新北市文化局提供）

▲新北元素點亮河景夜空 1314璀璨煙火迎龍年。（圖／新北市文化局提供）

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