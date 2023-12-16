獨／新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區深澳漁港旁的特殊地質景觀，由於長期受到東北季風侵蝕與海浪拍打，成就出深澳「象鼻岩」特殊的景觀，因就像一隻伸長鼻子的大象佇立在懸崖岬角故得名，讓無數遊客慕名而來。象鼻岩今（16日）下午1點55分斷裂崩塌，民眾傳出一段影片，影片中顯示，象鼻部位硬生斷裂崩塌，巨大岩石墜入海中。

▲新北瑞芳「象鼻岩」象鼻部位硬生斷裂崩塌。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市瑞芳區公所指出，象鼻岩是北海岸的著名自然地景，特殊象鼻形狀的地質景觀吸引許多遊客前來拍照打卡，市府2020年起駐點保全及拉設警戒線避免遊客跨越攀爬岩體，致力於維護遊客安全及維護特殊地質景觀保護，2023年12月16日下午1時55分，因海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，已失去原先神似象鼻景觀，又近日東北季風來襲，呼籲民眾這段期間勿再前往。

「象鼻岩」位於瑞芳深澳，屬天然的海蝕洞，因近似伸長鼻子的大象而得名，由於長期受到東北季風侵蝕與海浪拍打，造就出如此特殊的景觀，在北海岸象鼻岩岬角，還可以看到因差異侵蝕和軟硬質地的不同，而形成的蕈狀岩及蜂巢岩，看到這些奇形怪石，不禁令人讚歎大自然的鬼斧神工。

▲深澳漁港象鼻岩。（圖／新北市觀旅局提供）