元大銀行認養基隆信五路候車亭　邱佩琳：共造城市美學新意象

▲元大銀行認養基隆信五路候車亭。基隆市副市長邱佩琳（左5）、元大銀行副董事長周筱玲（左6）、元大銀行副總經理黃琪婷（左7）、元大銀行副總經理吳健賓（左8）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與元大商業銀行攜手共造城市新意象，該公司認養位於義一路基隆分行對面、健保署基隆聯絡辦公室前公車站牌，打造美觀舒適候車環境，副市長邱佩琳26日在啟用儀式上表示，歡迎企業認養候車亭，讓城市美學在基隆延伸。

副市長邱佩琳致詞提及，起因議員藍敏煌反映，當地有候車亭的需求，即與元大銀行洽談認養計畫，以新建制式候車亭為基礎，在不影響結構安全為前提，設置候車亭背板，以企業主視覺與基隆觀光景點美照為主。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳說，謝市長曾表示候車民眾易焦慮，挑選平穩顏色讓心平靜，亦同時加入美學概念，元大金控團隊即與市府討論，精心設置平穩色調的舒適座椅，讓候車民眾感受溫暖地安穩候車。

基隆市政府交通處表示，信五路口候車亭位於義一路上，又位處元大基隆分行對面，是市民朋友及外地遊客進出市區行經的主要道路，候車乘客、行人、遊客與通過的車流量較多，每年曝光度估計逾千萬人次。

邱佩琳最後表示，市府歡迎民間企業加入認養候車亭的行列，共同攜手打造城市新意象，未來預計將有星宇航空、台畜及菸酒公司等更多企業組織將加入認養行列，讓城市美學蔓延遍布於基隆。