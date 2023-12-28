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基隆「劉銘傳隧道」修復開放　邱佩琳：採預約導覽方式參觀

▲基隆「劉銘傳隧道」修復開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」修復開放。基隆市副市長邱佩琳（左2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區「劉銘傳隧道」即將重新開放，於今（28日）起開放預約導覽，目前服務時間為假日（星期六、日）上午9點至12點及下午2點至5點擇一時段，有10人以上、30以下的團體人數限制，其政府機關、公私立學校團體、社福團體與機構、法人或里鄰團體、社區組織皆可免費申請。

文化局表示，市定古蹟「劉銘傳隧道」是台灣第一條的現代化鐵路隧道，也是全國僅存的清朝時期的鐵路遺址，因隧道內排水不良有部分坍方，在公共安全的考量下，於2009年起封閉隧道；文化局於2019年進行古蹟本體修復工程，2022年接續進行光環境及入口意象型塑計畫，終於在28日重新開放。

▲基隆「劉銘傳隧道」修復開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」內部樣貌。

副市長邱佩琳表示，根據專家學者初步觀察，隧道內除了有蝙蝠棲息外，不排除有螢火蟲及兩棲類等生物，為保育隧道內生態多樣化，未來採預約導覽方式參觀，請大家進入隧道放低音量。

基隆市議會議長童子瑋表示，基隆過去是台灣現代化的指標，港口、輪船、採礦、火車、都市計畫、公園、淨水場等等，所有現代都市生活的基礎設施，都從這裡開始，是真正的「台灣頭」，最流行最新潮最進步的地方，而劉銘傳隧道，就是現在依舊留存，最好最有象徵意義的指標。

▲基隆「劉銘傳隧道」修復開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（左3）表示，為保育隧道內生態多樣化，未來採預約導覽方式參觀。

童子瑋說，安樂區的崇德路以前就是清朝鐵道的路線，而劉銘傳隧道旁邊的登山步道，也可以直接攻上獅球嶺砲台，完整俯瞰基隆港山海城景致，將劉銘傳隧道與獅球嶺砲台，兩者串連，讓基隆的戰爭史、交通史、城市發展史更加立體也完整，這也是我們希望達成下一步大歷史場景再現的目標。

文化局長江亭玫表示，感謝古蹟修復與光環境工程期間，許多單位、地方民意代表的關心及幫助，未來文化局將持續推動劉銘傳隧道周邊串聯、文化觀光、社區合作與生態保育共存等多元發展。預約導覽表單請至基隆市文化局網站：https://www.klccab.gov.tw/下載。下載路徑：首頁 > 表單文件下載 > 導覽申請表單 > 基隆市定古蹟劉銘傳隧道 > 團體預約參觀導覽申請須知。

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