國三生離世「不讓他留下遺憾」！校方：規劃頒發畢業證書

▲校方布置追思小站，學生們寫下追思文讓人鼻酸。校方表示，會討論規劃頒給離世學生畢業證書。（圖／記者戴上容翻攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，震驚全台。校方昨（29日）在校內布置追思小站祝福小天使，許多同學寫下追思文內容讓人鼻酸。由於離世學生剩下不到7個月就畢業，為了不讓學生留下遺憾，外界好奇是否要頒發畢業證書？校方表示，會討論規劃，但前提是尊重家屬意願。

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，持彈簧刀攻擊別班男學生致死。該生離世消息傳出後，校方特別針對受害者班級學生再進行團體輔導，昨天在高中部、國中部布置追思小站，放置鮮花，並讓學生寫下「給小天使的話」，許多學生寫下追思文與摺紙鶴。

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許多學生寫下追思文，像是「願你忘記生前的不好，擁有一個嶄新快樂的生活」、「願你當一位快樂天使」、「沒事了不痛了，在天堂當一位自由自在的小天使吧！」，句句讓人鼻酸。

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文與摺紙鶴。（圖／記者戴上容翻攝）

校方表示，透過設置追思小站，讓全校師生寫小卡、摺紙鶴送給受害學生，這種方式會開放到離世學生的告別式前，屆時再轉交給家屬。

此外，離世學生剩下不到7個月就畢業，外界好奇校方是否會頒發畢業證書給離世學生。校方表示，後續會討論這個規劃，但前提是尊重家屬意願，家屬提出的要求，都會緊密配合家屬需求，但目前家屬尚未提出這方面需求，也會看學校法令狀況。