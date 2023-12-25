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不捨謝國樑父親病逝！副市長邱佩琳主持就職周年：讓基隆越來越好

▲副市長邱佩琳主持就職周年：讓基隆越來越好。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（中）主持就職周年：讓基隆越來越好。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（25日）舉行市長就職周年施政媒體茶敘，副市長邱佩琳分享市府一年來，「行人友善」、「乾淨家園」、「室內兒童樂園」、「寧靜街坊」施政初步成果，多項政策推展獲得跟進，邱佩琳強調，謝國樑市長念茲在茲，施政以愛為出發點，要讓基隆未來變更好。

就職週年施政媒體茶敘，邱佩琳由市府發言人余治明陪同下，代表市長謝國樑主持，提及基隆未來將有港景樂園進駐、引進國外課程至基隆，鼓勵學童在地升學等新政，邁向「以城市為家，視市民為家人」的有愛城市。邱佩琳說，謝市長的父親24日凌晨病逝，她的父親與市長的父親謝修平，兩家有著深厚的情誼，對於市長的父親離逝，她以沉重的心情表達不捨。

▲副市長邱佩琳主持就職周年：讓基隆越來越好。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱佩琳強調，謝國樑市長自上任後，帶領團隊拚市政，與超商合作的「乾淨家園」及「行人友善」從起初開罰有異議，到中央跟進。另獲得普遍迴響的「室內兒童樂園」，一區一園的目標也將在明年陸續完成，規劃出親子有愛環境。

邱佩琳表示，她轉達謝市長城市美學願景，提及企業認養城隍廟旁地下道連同變電箱外觀，將結合銀行大樓立面一併規畫，預計明年農曆過年後施工。此外還有企業認養正濱漁港色彩屋前方，陳列裝置藝術，盼藉引進企業資源認養候車亭，觸動城市美學穩步改變。

▲副市長邱佩琳主持就職周年：讓基隆越來越好。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局長馬仲豪表示，基隆市容較過去顯著提升，除日前公布新的局徽帶來新氣象，清潔隊員服裝正進行設計規畫。科技執法獲得各界關心，將對噪音部分進行攝影的熱點補強與擴充，並與警局「寧靜街坊」專案合作，共同維護環境安寧。「乾淨家園」後續專案，針對田寮河沿岸與海洋廣場一帶，加強稽查及科技執法，營造清淨友善觀光環境。

社會處長楊玉欣表示，中正區、中山區「室內兒童樂園」將於今年12月29日揭牌，明年將推進無障礙交通系統，整合復康巴士與長照無障礙交通等資源，透過單一平台進行訂車。

綜發處長林麗蟬表示，市府盤點局處資源，塑造新住民友善環境及成立外國人服務專線，社會處與雙北合作「愛心大平台」，結合民間資源挹注公益。無論高齡照顧、產業服務，新移民福利到災防因應，各局處動起來，讓基隆邁向有愛城市，成為其他縣市學習借鏡。

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