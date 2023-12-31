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「擦乾眼淚，跳脫情緒」國三生任課老師再發聲：新的一年記得要微笑

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學持刀割頸身亡，震驚全台。任課老師日前在臉書發文悼念，該生成績優秀、個性認真、富正義感，不捨一條年輕生命無端離開。心痛發文，句句不捨，感動無數網友。該名老師昨再發聲，即使曾經很痛、讓人心碎，但終究會過去，希望大家能從情緒中跳脫出來，「新的一年即將來到，記得要微笑喔！」

遭割頸國中生搶救不治，該生科任老師日前在臉書發文悼念，細數學生優秀、正直、具正義感的特質，以及積極的求學態度，不捨一條年輕生命莫名其妙地走了，心碎發文「我會記得你曾經來過，在你短暫的15年歲月中，成功的讓自己成長為一位具責任感、學習認真的好青年。」讓許多網友感動落淚，吸引近6萬人點閱、1.1萬次分享貼文。

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該名老師昨再發聲，原本是對已逝學生的追思，希望能留住關於他的美好形象，造成廣大迴響，始料未及，感謝各界蜂擁而至的熱烈回應與鼓勵，許多的留言與私訊給自己許多力量。他也在回覆網友的留言不捨說道：「如果那孩子能順利長大，會對這個社會有什麼正面的貢獻啊」，並指出「希望犯案的少年能懂得自我反省，但目前似乎還沒有。這點著實讓人心寒。」

該名老師說，寫下這些文字，是自己唯一能為他做的事情。他也再次發文鼓勵網友，擦乾眼淚，迎向新的篇章，「即使曾經很痛、讓人心碎，但它們終究都會過去呀！人要不斷向上看才能見到明月星辰，路要一直走下去才會看到新的風景。希望大家能夠從情緒中跳脫出來，新的一年即將來到，記得要微笑喔！」

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