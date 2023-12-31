為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃活動「別讓悲劇重演」

▲不捨國三生命喪校園，民眾送花到校門口致意 。（圖／記者陸運陞攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學砍殺不治，引爆全民憤怒。有網友設置臉書粉專「孩想陪你長大」，將在2024大選後啟動連署，修訂《少年事件處理法》以及相關法條，讓高風險青少年不敢再藐視法律。首場活動，號召民眾在1月6日上午10時30分在立法院前，身穿白衣，一起為不幸喪命的國三生默哀，不要讓其他新聞蓋過這件事情。

國三生命喪校園，引發公憤。網友設置「孩想陪你長大」粉專，為落實校園安全，提出3大訴求：提出「青少年犯重大刑案或再犯重罪，降低或取消保護措施」、「針對有案底學生，學校建立追蹤清單」、「加重家庭教育責任與罰則」，將在大選後發起修法連署，呼籲修訂《少年事件處理法》以及相關法條。

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▲網友號召1月6日上街頭為國三生默哀。（圖／翻欇自Facebook／孩想陪你長大）

粉專「孩想陪你長大」今宣布，將在1月6日在立法院前舉辦快閃活動，號召全台民眾一起身穿白衣，在立法院前為國三生默哀，同時也提出修法訴求，希望不要讓其他新聞事件蓋過這場悲劇，強調少年犯罪是社會一大問題，別讓傷心的父母增加，「為了孩子，我們出發！」

該粉專認為需要修正的法條包括，建構全國校園共通紀錄系統，提倡修改《教師輔導與管教學生辦法》，納入特殊沒收權、通報權、教育部處置權等，以及提倡修訂《少年法》第84條，加重未成年監護人的教育處分及罰緩，積極督促監護人行使家庭教育功能，並預計在明年3月16日，正式號召網友上街頭表達訴求。