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國三生「肉獻校園安全網」！他揭1現象：比殺人的乾哥來得重

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲國三男學生被刺10刀，急救2天仍回天乏術。（圖／CFP）

記者劉維榛／綜合報導

新北國三生慘死「乾哥」的彈簧刀之下，而加害者犯後態度囂張，引發各界憤怒。銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰發文感嘆，孩子用肉體祭獻在「校園安全網」裡，「政客們、側翼團體們，妳們的瞻前不顧後，難道午夜夢迴時不會做噩夢？」還有良心、是非價值的觀念跑去哪了？

杜聖聰在臉書以「來不及長大的風紀股長」為標題發文，先是描述命案的引爆點，「太妹直闖教室，風紀股長挺身而出阻擋說，『妳不是我們班的，不要進入教室』，太妹叫乾哥找回面子，結果乾哥在教室正面四刀、背後六刀釀成悲劇。事後，乾哥在法院比YA照；太妹在IG發文說，網友『擊敗』，她已經被扣零用錢，還要叫其他乾哥修理網友。」

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杜聖聰說，未來，割喉乾哥哥沒有前科，太妺在網路依然「嘴秋」。與此同時，教官報警抓走學校毒蟲，保護學生安全卻被「記過」。因為學生隱私權已經在老師管教權之上，想教學生但法條處處限制，老師成為教育最弱勢的族群。

杜聖聰感嘆，天地君親師，我們主要的人倫，「就毀在妳們這些民代和側翼教育團體手上」。同時，這起命案也凸顯出，所謂的「校園安全網」就是告訴我們，主持正義的鄉民可能吃官司，而且比殺人的乾哥哥來得重，還得留下前科。

杜聖聰直言，「校園安全網」告訴我們，比悲傷更悲傷的事情，就是為了奪權，取得話語權，連正常的教育ABC都不顧了，「一群旅鼠走向懸崖，一個又一個墜入深淵。明知道是錯誤的，就是停不下來。這是旅鼠的困境，也是2023年最後一天，比悲傷更悲傷的事情！」

最後，杜聖聰更痛心喊話，一個風紀股長用肉體祭獻在「校園安全網」裡，「政客們、側翼團體們，妳們的瞻前不顧後，難道午夜夢迴時不會做噩夢？妳們的良心、是非價值的觀念到底去哪裏？」「來不及長大的生命，難道還叫不醒裝睡的妳們嗎？今天是2023年的最後一天，謹以此文留下歷史的紀錄！」

該文曝光後，底下網友感到無奈，「民主與人權在這些人面前，只是遮羞布罷了」、「就跟醫護人員在路邊救人也可能被判刑一樣...很失望」、「國師 寫得深有同感」、「現在的老師在學校都不太管的，因為怕被恐龍家長投訴到教育部，然後被記過就當不了老師，以前的老師很神聖，現在的老師變得很卑微」。

►本文章由杜聖聰授權提供！

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