元旦連假推薦走訪新北平溪　探尋金牌農村人文風情

▲紫東社區可體驗採蜜還能品嘗新鮮蜂蜜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

平溪的天燈文化已成為新北市最具特色的觀光活動，但除了天燈外，更多的是農村風情及古鎮人文。新北市農業局推薦民眾，利用周末假日來走訪這座古色古香的小鎮，漫步龍安社區感受自然洗禮，走入紫東社區體驗生態奧秘，享受農村再生社區的地方風土與美景。

平溪區是全台人口數最少、年齡卻最高的區域，而新北市2023年金牌農村競賽中，平溪區龍安社區及紫東社區就拿下了兩面金牌，也將代表新北市出賽全國金牌農村競賽，替新北市拿下全國金牌。

▲紫東社區將廢棄學校改建而成的「教室咖啡館」，提供咖啡及簡餐。

龍安社區座落在平溪區十分車站旁，結合自然生態、百年鐵道文化及社區和礦業歷史文化，發展出多樣性的旅遊型態，經營破萬人追蹤的臉書「嘻哈平溪」社群品牌，行銷宣傳在地人事物，除了當地深度導覽及農務體驗外，更有在地風味餐可以品嚐，還可以製作紀念品。

從平溪車站再往山上走可抵達另一個秘境紫東社區。近年來紫東社區積極推動台灣特有種豔紅鹿子百合復育，社區內的種苗復育已超過1000株，而社區除了積極復育螢火蟲等生態外，更跨域合作整合在地養蜂產業，發展出獨特的品蜜體驗及採蜜DIY。此外，社區結合當地自然生態和人文歷史景點，發展社區農遊行程。

▲民眾參與龍安社區煤礦小物DIY。



新北市農業局近年積極協助農村再生社區進行社區永續發展，其中紫東社區的「教室咖啡館」現為新北市第一個由山區廢棄學校改建而成的咖啡廳，除了展現社區養蜂產業同時提供咖啡及簡餐，並販售在地生產的蜂蜜，邀請民眾前來欣賞美景，享受悠閒的午後。

新北市農業局長李玟表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市/式」，歡迎前往農村進行一場農事體驗小旅行。更多活動訊息及產品資訊可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新消息。

▲龍安社區提供農務體驗，帶民眾體驗挖山藥。